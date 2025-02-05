Сюй Минхун – лирико-колоратурное сопрано, член Пекинской ассоциации музыкантов, дирижёр Российского зарубежного китайского хора, организатор китайско-русской музыкальной программы «Культура с Минхун». Училась в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и других музыкальных учреждениях. Лауреат I Международного конкурса-фестиваля оперного пения имени Айталины Адамовой (2019, I место), Международного конкурса вокалистов имени Павла Лисициана (2016, II место), Международного конкурса молодых оперных певцов России имени Н.А. Римского-Корсакова» (2016, III место), обладатель спецприза «За лучшее исполнение русской арии иностранным участником» Международного конкурса вокалистов имени Л.В. Собинова (2018).

Дебют китайской певицы Сюй Минхун состоялся в Московской консерватории в честь Года культуры России и Китая, 2025