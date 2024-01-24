Танец рестлеров: в Москве прошли съемки клипа KAYA и DJ SMASH

Стало известно, что на днях состоялись долгожданные съемки музыкального видеоклипа на песню «1-2-3 (ВОПРОСИК)» российской исполнительницы KAYA и DJ SMASH, которые ранее были отменены из-за ухудшения самочувствия певицы прямо в день икс.

По словам представителей KAYA, медикам в кратчайшие сроки удалось стабилизировать состояние артистки, а DJ SMASH, специально прервав гастрольный тур, вернулся в столицу для того, чтобы отснять необходимые материалы. Над созданием проекта буквально круглосуточно работала большая команда профессионалов, чтобы успеть представить видео в день премьеры.

Отмечается, что съемки клипа проводились в андеграундном пространстве, которое было преобразовано в ринг. А в главной роли перед зрителями предстала профессиональная рестлерша — российская спортсменка и чемпионка Кайли Девин. Правда, в весьма необычном образе. «Наши борцы не дрались, а танцевали, потому что музыка может победить все», — рассказали в команде артистов.

Продюсеры и организаторы съемки заверили, что клип «1-2-3 (ВОПРОСИК)» от певицы KAYA и DJ SMASH будет готов к показу в ближайшее время.