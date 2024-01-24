Группа «МАНТАНA» презентовала хит-альбом «Маникюры»

Российско-белорусская рок-группа «МАНТАНA» продолжает своё масштабное возвращение на сцену. За объявлением о большом московском концерте последовала и другая важная новость: в преддверии выхода новых синглов коллектив углубился в архивы и подготовил для переиздания ряд песен «из прошлого».

Так 23 января на всех музыкальных площадках появился альбом «Маникюры» - работа, наделавшая шума в 2001 году, открывшая дверь в мир рок-музыки всем девчонкам страны и в один момент превратившая группу в культовую.

Легкие и глубокие в своей искренней простоте, все десять песен из альбома «Маникюры» уже четверть века ценятся поклонниками и давно стали «народными». Композиции, написанные и исполняемые солисткой Алесей Берулава, подкупают своей мелодичностью и сюжетами, которые легко примерить на себя каждому человеку. «Летают дяди, летают тети...» звучало во дворах и офисах, звенело из открытых окон автомобилей, рвало свадьбы и дискотеки. А строчка «Улыбаюсь и хожу, земли не касаясь, потому что ты у меня есть...» грела сердца даже закоренелым циникам.

– На протяжении вот уже более 20 лет люди не прекращают спрашивать, почему «Маникюры» нельзя послушать на стримингах. Этот вопрос меня всегда удивлял и радовал. Если песни актуальны четверть века, значит, мы всё сделали правильно! Честно говоря, и тогда, в 2000-х, я удивлялась не меньше: однажды наш директор просто отнёс «Холодок» на радио и на следующий день его пела уже вся страна, – говорит Алеся Берулава.