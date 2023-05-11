Фестиваль «Русская рапсодия» впервые пройдет в Красноярске

70-й творческий сезон Красноярская филармония откроет фестивалем «Русская рапсодия». Он будет посвящён 150-летию С. В. Рахманинова и объединит выдающихся пианистов современной России: Николая Луганского, Бориса Березовского и Дениса Мацуева.

Событие пройдет с 6 по 16 сентября в Красноярске. Название фестивалю дало одно из ранних сочинений композитора: «Русская рапсодия» для двух фортепиано. В нем 18-летний Рахманинов пишет вариации на тему в стиле русских народных песен.

Программу фестиваля откроет концерт одного из лучших исполнителей музыки Рахманинова народного артиста РФ Николая Луганского. 6 сентября он выступит совместно с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде. Пианист признаётся, что очень любит играть Рахманинова: «Это такое удовольствие — играть эту музыку, и так блестяще написано, что будет невозможно стопроцентно переложить его музыку для других инструментов». В программу концерта войдут Рапсодия на тему Паганини,

Концерт № 4 для фортепиано с оркестром соль минор и Симфония № 1. 7 сентября прославленный пианист даст сольный концерт в Малом зале филармонии.

10 сентября музыку С. В. Рахманинова красноярскому зрителю представит заслуженный артист РФ Борис Березовский. «Когда я играю Рахманинова, то обычно представляю русскую природу, красивые пейзажи, а от природы ведь устать невозможно», — отмечает пианист.

Завершит фестиваль концерт народного артиста РФ Дениса Мацуева. 16 сентября он представит произведения С. В. Рахманинова совместно с Красноярским академическим симфоническим оркестром.

«В 2023 году вся Россия отмечает 150-летие одного из главных послов отечественной культуры, великого композитора и пианиста-виртуоза Сергея Рахманинова. Мы очень гордимся тем, что зрители «Русской рапсодии» смогут насладиться его творчеством в исполнении трёх выдающихся пианистов современности. По нашей задумке программа фестиваля раскроет и другие грани творчества композитора – его произведения также прозвучат в исполнении русского оркестра и хора», – рассказывает генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

10 сентября в Органном зале филармонии прозвучит шедевр русской хоровой духовной музыки «Всенощное бдение» в исполнении Красноярского камерного хора. 13 сентября программу из произведений С. В. Рахманинова представит Красноярский филармонический русский оркестр им. А. Ю. Бардина.

Кроме того, в сентябре в Зале торжеств Красноярской филармонии будет работать мультимедийная выставка «Сергей Рахманинов: “Я — русский композитор”», организованная при поддержке Российского национального музея музыки.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Красноярского края.

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