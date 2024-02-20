«МАНТАНА»: почему рок из нулевых актуален по сей день

Возможно, для кого-то выход «МАНТАНЫ» 15 февраля на сцену спустя долгие годы может показаться странным и последуют вопросы: «А зачем? Для чего?». Но в своей рецензии на концерт белорусско-российскому рок-квартету я пресеку все попытки иронизирования со стороны зрителей и критиков и скажу одно: группа доказала, что и на двадцать пятом году существования она способна удивлять и вызывать у зрителей восторженные эмоции. Более 20 треков пролетели незаметно, публика плясала и подпевала, а особо любимые песни были встречены восторженными криками.

История успеха коллектива теперь кажется ладной и складной, но в биографии команды достаточно кризисов, которые они смогли преодолеть. В конце 90-х «МАНТАНА» поражала своим стилем и скоростью, с которой они ворвались на белорусские радиостанции. Расцвет бэнда пришёлся на середину 00-х. Их приглашали сниматься в топовые телепроекты, а кинопродюсеры чекали выход новых песен, чтобы среди первых успеть выхватить новинку и поставить в качестве заглавного саундтрека в своё кино. Эффект, которые произвели песни «Маникюры», «Аленький цветочек» и «Девочки-припевочки», прозвучавшие в телесериале «Каменская», можно сравнить со взлётом «Куклы колдуна» и «Пыяла» в наше время.

А потом группа ушла в забвение. И благодаря активным фанатам-музыкантам, которые методом сталкерства в социальных сетях нашли солистку Алесю Берулаву, деятельность коллектива возобновилась. Словно птицы-фениксы они восстали из пепла. Поэтому ребят стоит уважать за то, что несмотря на тернистый путь, они смогли сохранить приверженность традициям, уверенность в продукте, и в то же время показать способность импровизировать со своим материалом. В начале года на всех цифровых площадках состоялась премьера альбома «Маникюры» — работа, наделавшая шума в далёком 2001 теперь звучит свежо и современно.

В большинстве случаев камбэки получаются неудачными. Но с «МАНТАНА» получилось всё иначе. Это говорит о том, что «МАНТАНА» — артисты идеи, а не инфоповодов.