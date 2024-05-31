Тая Скоморохова выпустила новый трек «Едем по району»

31 мая Тая Скоморохова выпустила трек, предвкушающий лето и долгожданные каникулы.

Актрисе, певице, телеведущей и блогеру Тае Скомороховой всего 12 лет, но у неё уже большая база поклонников: 1,5 млн подписчиков на YouTube и более 700 тысяч подписчиков в социальной сети Likee. Тая – полуфиналистка 7 сезона проекта «Голос Дети», участница проекта «Голос. Уже не дети» и телеведущая на канале СТС Kids.

«Едем по району» — сингл, наполненный трепетным ожиданием самого веселого и беззаботного сезона — лета. Где найти время, чтобы покататься с друзьями на велосипеде, роликах, самокатах или скейте по району? Теперь этот вопрос не актуален, ведь наступили каникулы и можно смело, без планирования отправляться навстречу прохладному ветру под драйвовый и танцевальный трек Таи Скомороховой.