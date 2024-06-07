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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Новые Самоцветы» представили трек «Красота»

editor
By editor
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новые самоцветы - красота

Коллектив открывает сезон новой песней «Красота» призванной стать саундтреком этого лета. Свежесть композиции заключается в её лёгком и запоминающимся мотиве, который в тандеме с кинематографичным текстом заставляет фантазировать о незабываемом любовном приключении. Музыкальная картинка появилась на свет благодаря уникальному авторскому дуэту: композитору Сергею Низовцеву, создателю и вокалисту питерской поп-группы «VIP» (ex «Однажды») и хитмейкеру Ларе Д’Элиа («Невозможное возможно» Димы Билана, «Это всё она» Сергея Лазарева, «Дольче Вита» Жасмин и др).

Начало нулевых заложило прочный творческий фундамент в сотрудничестве авторов и солистов группы «Новые Самоцветы». Примечательно, что в одно время сольную карьеру начали и Инна Маликова, и Михаил Веселов ещё будучи незнакомыми друг с другом. Лара Д’Элиа в соавторстве с Игорем Крутым написала песню «Не забывай» (2001), которая сразу принесла известность Мише Веселову, а заглавные треки, созданные с Сергеем Низовцевым, вошли во второй сольный альбом Инны Маликовой со вкусным названием «Кофе и шоколад» (2006). Спустя столько лет вместе с группой «Новые Самоцветы» артисты вновь встретились с именитыми авторами, чтобы вписать в совместную историю красивый трек.

«Песня дышит романтикой, морем, тёплым июльским вечером и свободой. Мы хотим, чтобы эта песня стала настоящей музыкальной фотокарточкой лучших и самых красивых событий этого лета у слушателей!» — поделились эмоциями о песне солисты группы «Новые Самоцветы».

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