«Новые Самоцветы» представили трек «Красота»

Коллектив открывает сезон новой песней «Красота» призванной стать саундтреком этого лета. Свежесть композиции заключается в её лёгком и запоминающимся мотиве, который в тандеме с кинематографичным текстом заставляет фантазировать о незабываемом любовном приключении. Музыкальная картинка появилась на свет благодаря уникальному авторскому дуэту: композитору Сергею Низовцеву, создателю и вокалисту питерской поп-группы «VIP» (ex «Однажды») и хитмейкеру Ларе Д’Элиа («Невозможное возможно» Димы Билана, «Это всё она» Сергея Лазарева, «Дольче Вита» Жасмин и др).

Начало нулевых заложило прочный творческий фундамент в сотрудничестве авторов и солистов группы «Новые Самоцветы». Примечательно, что в одно время сольную карьеру начали и Инна Маликова, и Михаил Веселов ещё будучи незнакомыми друг с другом. Лара Д’Элиа в соавторстве с Игорем Крутым написала песню «Не забывай» (2001), которая сразу принесла известность Мише Веселову, а заглавные треки, созданные с Сергеем Низовцевым, вошли во второй сольный альбом Инны Маликовой со вкусным названием «Кофе и шоколад» (2006). Спустя столько лет вместе с группой «Новые Самоцветы» артисты вновь встретились с именитыми авторами, чтобы вписать в совместную историю красивый трек.

«Песня дышит романтикой, морем, тёплым июльским вечером и свободой. Мы хотим, чтобы эта песня стала настоящей музыкальной фотокарточкой лучших и самых красивых событий этого лета у слушателей!» — поделились эмоциями о песне солисты группы «Новые Самоцветы».