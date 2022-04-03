Театр классического балета Касаткиной и Василёва покажет «Спящую красавицу» и «Лебединое озеро» в Кремлевском дворце!

Зрители смогут увидеть два известных спектакля театра — «Спящую красавицу» и «Лебединое озеро» 19 и 20 апреля 2022 года.

Первый показ «Спящей красавицы» в постановке Наталии Касаткиной и Владимира Василёва состоялся во время французских гастролей труппы в 2004 году. Спектакль, который пресса назвала «праздником балета», имел большой успех у публики и занял почетное место в репертуаре театра. Целью балетмейстеров было создать интересный и понятный спектакль, сохранив при этом шедевры музыки Петра Ильича Чайковского и хореографии Мариуса Петипа. Сцены пантомимы, объясняющей действие, были заменены танцевальными номерами. В авторской версии Наталии Касаткиной и Владимира Василёва Дезире и Аврора встретились после первых же аккордов, тогда как в классической версии они видят друг друга лишь в конце 3-го акта. Сам балет длится всего 2 часа — более чем вдвое меньше традиционной постановки.

Партия феи Карабос в новой постановке стала танцевальной и женской, в отличие от классического спектакля, где ее исполнял мужчина. Зло, воплощенное в лице феи, стало обворожительным и грациозным, но от этого еще более опасным. Для финала Наталия Касаткина и Владимир Василёв поставили любовный дуэт в своем характерном стиле, соединяющем классическую школу танца и современную пластику.

«Лебединое озеро» — это эталон высокого искусства и символ русского классического балета. История, в основе которой лежат сказочные и мифические мотивы, повествует о борьбе против темных сил и о любви как высшем проявлении человечности. По первоначальной задумке Петра Ильича Чайковского балет завершался гибелью главных героев. Именно эта версия финала представлена в спектакле Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, который критика назвала «уроком современного отношения к классическому наследию».

В основу постановки Наталии Касаткиной и Владимира Василёва легла старая версия «Лебединого озера» Большого театра, с хореографией Мариуса Петипа, Льва Иванова, и Александра Горского. Балетмейстеры бережно восстановили многие фрагменты той редакции и первоначальные замыслы Петипа в первой картине балета.

Что очень примечательно, так это, что «Лебединое озеро» Наталии Касаткиной и Владимира Василёва — это первая в истории русского балета совместная российско-английская постановка. Художник спектакля — британский сценограф Тим Гудчайльд, трехкратный обладатель премии Лоуренса Оливье в области дизайна театра, кино и телевидения.

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