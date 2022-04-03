Театр «ФЦ»Москва» представляет Фолк-мюзикл «Алатырь»

Сюжет навеян мотивами древних легенд о «чудо-камне» из семи частей. Каждый его осколок имеет свой образ, цвет, название и предназначение. По преданиям Алатырь – могущественный знак силы и покровительства против злых умыслов и поступков.

Зритель попадает в яркую захватывающую историю, где современный мир пересекается с миром сказаний и мифов, а магия национальных обрядов раскрывает суть нравственных идеалов русского народа.

Начиная с колыбели, человек накапливает и несет другим поколениям мудрость матери-природы, опыт предков и неистребимую любовь к Отечеству, чтобы не дать силам зла повернуть ход истории!

Фолк-мюзикл «Алатырь» побуждает зрителя помнить свои исторические и культурные корни, воспитывает гордость за прошлое и ответственность за будущее нашей страны.

Когда? 28 апреля 2022 года.

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