Театр классического балета представит на сцене Кремлевского дворца балет «Ромео и Джульетта» и балет «Жизель»

22 и 23 февраля Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва покажет на сцене Кремлевского дворца съездов балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева и шедевр мирового классического наследия — балет «Жизель»

«Ромео и Джульетта». Балет – Шекспир – Прокофьев

Это поистине могучая формула. А когда к ней добавляются имена Наталия Касаткина и Владимир Василёв, не остается сомнений, что зрителей ждет незабываемое впечатление. Их творческий почерк только усиливает все сильные стороны балета: музыкальность, умение работать с драматургией, насыщенность хореографии. Эта версия «Ромео и Джульетты» — одна из лучших интерпретаций музыки Сергея Прокофьева на балетной сцене. Удачно избежав традиций хореодрамы ранних постановок, они наполнили свой спектакль танцем, ввели ярких персонажей, разработав детально их характеры, и вдохнули в действие живой народный юмор.

Во многом опираясь на тексты Шекспира, хореографы постарались передать дух и портрет эпохи, в том числе благодаря богатым реалистичным костюмам и декорациям. Полномасштабный трехактный балет отражает время, в котором происходит действие известной истории и никого не оставляет равнодушным, благодаря вечным темам. Любовь и ненависть, комичное и трагичное – зрители успеют и посмеяться и поплакать над «самой печальной повестью на свете».

Партию Джульетты исполнит ведущая солистка, замечательная балерина Галина Гармаш, которая в этом сезоне отмечает 10-летие работы в труппе Театра классического балета. Спектакль посвящен ее юбилею. В честь такого события ее партнером выступит приглашенный артист большого театра Игорь Пугачев.

«Жизель»

Для многих поколений зрителей «Жизель» является олицетворением романтического балета. При восстановлении этого спектакля для своего театра Наталия Касаткина и Владимир Василев невероятно бережно отнеслись к его тексту и малейшим деталям. Взяв за образец спектакль Большого театра, в котором и сами раньше танцевали, они постарались перенести на сцену все то, что с любовью передавали им из рук в руки великие мастера прошлого – знаменитые танцовщики и педагоги.

За 180-летнюю историю «Жизель» стала символом балетного романтизма. Знаменитая сцена виллис из второго акта — тот самый «белый балет», чистое очарование которого полно поэзии и считается эталоном классической хореографии.

В исполнении артистов театра зрители увидят проверенную временем и полюбившуюся публике по всему миру версию балета. А высокий профессиональный уровень труппы позволит в полной мере оценить этот хореографический шедевр.

Спектакли пройдут в сопровождении московского симфонического оркестра «Новая классика» под управлением известного дирижера Андрея Огиевского, не первый год сотрудничающего с Театром классического балета Н. Касаткиной и В.Василёва.

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