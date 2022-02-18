Московский музей современного искусства приглашает на выставку Анны Самойловой «Немолоко»

Московский музей современного искусства и Школа современного искусства «Свободные мастерские» представляют проект Анны Самойловой «Немолоко», рассказывающий историю самого сложного периода в жизни художницы — периода беременности и родов. Выставка проходит в рамках Программы поддержки молодого искусства ММОМА.

Центральным элементом выставки «Немолоко» становится ткань, которая буквально собирается в одну большую текстильную мозаику — в первом зале это объект «одеяло», во втором серия гравюр по ткани. Символичный алый цвет пылает со всех полотен Анны, а сами работы обнажают все самое интимное и хрупкое, повествуя драматическую личную историю родов в эпоху всемирной пандемии. Образы и нарративы первого зала фиксируют последовательные трансформации собственного тела в процессе беременности. Серия автопортретов, и автопортретных объектов — трех Венер — раскрывает внутренние и внешние изменения вплоть до утраты собственного «я», сведения личности к функции выращивания, вынашивания. Узнаваемый визуальный язык художницы, с образной системой, отсылающей к архаическим культам плодородия, протягивает важную символическую нить к ритуальному, вневременному восприятию этого процесса.

Таким образом, выставка «Немолоко», снимая стигму с рассказа об опыте беременности и родов от первого лица, послужит тем мостом, который объединив разный, порой счастливый, а порой страшный или трагичный опыт, поможет начать говорить о самом личном и интимном, без страха осуждения.

Идея рефлексии коллективного женского опыта, как и в прошлом большом выставочном проекте Ани Самойловой — «Мокошь», реализуется в этой выставке через сайт https://womanscanvas.ru/, с помощью которого любая желающая может поделиться своей личной историей.

Выставка завершит работу 20 марта.

Анна Самойлова (р. 1995, Москва) живет и работает в Москве. Выпускница Московского Академического Художественного Училища памяти 1905 года (2017) и британской Высшей Школы Дизайна (2020). В поиске национальной идентичности Анна Самойлова исследует культуру русской деревни, быт, обычаи и костюмы, интерпретируя их в своих работах. Важное место в творчестве Анны занимает фигура русской женщины – анализируя ее место в обществе сейчас и «тогда», художница поднимает экзистенциальные вопросы женских страхов, желаний и борьбы за свои права.

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