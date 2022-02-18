Заключительные читки Всероссийского конкурса молодых композиторов «Партитура» в Большом зале Консерватории

На пятой заключительной концертной читке в Большом зале Московской государственной консерватории прозвучат произведения лауреатов по номинациям: «Хоровая музыка», «Оперная музыка или музыка оперетты» и «Балетная музыка» в исполнении Московского Государственного Академического Симфонического Оркестра под управлением Павла Когана. Также будут исполнены произведения, награжденные специальными призами. Концерт состоится 22 февраля 2022 года в Большом зале МГК им. П.И. Чайковского, начало программы в 10:30.

«Партитура» — самый масштабный из проходящих в современной России конкурсов для молодых композиторов. В этом году было подано более 800 заявок из 63 регионов страны, что повлияло на высокую конкуренцию внутри каждой номинации. Жюри, состоящее из более чем 50 известных российских композиторов и музыкантов, отобрали по 5 лучших произведений в 8 номинациях: «симфоническое произведение крупной формы», «симфоническое произведение малой формы», «балетная музыка», «оперная музыка и оперетта», «киномузыка», «произведение для одного или нескольких инструментов/голосов с оркестром», «эстрадно-симфоническое произведение» и «хоровая музыка». Музыка лауреатов исполняется в формате открытых симфонических читок для профессионального сообщества и для всех любителей классической музыки.

Заключительная пятая читка станет самой объемной по количеству исполняемых сочинений и пройдет в 3 отделения. А уже 25 марта состоится долгожданная церемония награждения победителей конкурса «Партитура» и исполнение сочинений победителей всех восьми номинаций. Авторы лучших сочинений получат вознаграждение в размере 200 тыс. рублей и другие специальные призы.

Конкурс организован международным фондом композиторов «Новые классики» при поддержке Фонда Президентских грантов, в партнерстве с Московским государственным академическим симфоническим оркестром п/у Павла Когана, Московской консерваторией им. П.И. Чайковского и Союзом композиторов России.

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: https://partitura-konkurs.ru

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