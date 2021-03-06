Театр классической хореографии представляет премьеру спектакля «Дон Кихот»

3 апре­ля 2021 года Театр бале­та клас­си­че­ской хорео­гра­фии La Classique под руко­вод­ством Эли­ка Мели­ко­ва пред­ста­вит зри­те­лям пре­мье­ру спек­так­ля «Дон Кихот». Яркую, кра­соч­ную и весё­лую поста­нов­ку в хорео­гра­фи­че­ской редак­ции Сер­жа Ман­ге­та (Бель­гия) мож­но будет уви­деть на сцене Мос­кон­церт Холла.

Пре­мье­рой сезо­на 2020/21 в Теат­ре бале­та La Classique ста­нет спек­такль «Дон Кихот». Зажи­га­тель­ная музы­ка Людви­га Мин­ку­са, яркие костю­мы и деко­ра­ции, ори­ги­наль­ная хорео­гра­фия Мари­уса Пети­па и Алек­сандра Гор­ско­го в редак­ции бель­гий­ско­го поста­нов­щи­ка Сер­жа Ман­ге­та – всё это при­зва­но создать атмо­сфе­ру испан­ско­го празд­ни­ка в Москве.

В осно­ве сюже­та лежит одна из новелл зна­ме­ни­то­го рома­на Миге­ля де Сер­ван­те­са «Хит­ро­ум­ный идаль­го Дон Кихот Ламанч­ский». В бале­те сам Дон Кихот явля­ет­ся вто­ро­сте­пен­ным пер­со­на­жем, а в цен­тре повест­во­ва­ния – любов­ная исто­рия доче­ри трак­тир­щи­ка Кит­ри и цирюль­ни­ка Базиля.

«Дон Кихот» – исто­ри­че­ски один из самых люби­мых бале­тов сре­ди мос­ков­ских зри­те­лей, так как он был постав­лен в 1869 году имен­но в Москве, на сцене Боль­шо­го теат­ра. Яркий, зажи­га­тель­ный, экс­цен­трич­ный и очень слож­ный тех­ни­че­ски, «Дон Кихот» вошёл в исто­рию как обра­зец «мос­ков­ско­го стиля».

Более 4‑х лет назад балет «Дон Кихот» был исклю­чён из репер­ту­а­ра Теат­ра бале­та La Classique, но сей­час будет вос­ста­нов­лен с обнов­лён­ным соста­вом участ­ни­ков и впер­вые пока­зан на сцене Мос­кон­церт Хол­ла (г. Москва, ул. Калан­чёв­ская, д.33).

Пре­мьер­ные спек­так­ли прой­дут 3 апре­ля, 24 апре­ля и 30 апре­ля в 19:00. Глав­ные пар­тии в бале­те испол­нят веду­щие арти­сты Теат­ра бале­та клас­си­че­ской хорео­гра­фии: Кит­ри – мастер сце­ны и Дипло­мант меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов Ида­лия Назмут­ди­но­ва, Базиль – Лау­ре­ат пре­мии в обла­сти куль­ту­ры, мастер сце­ны Кирилл Попов, Дон Кихот – солист теат­ра Вадим Пахомов.

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