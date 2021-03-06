Театр классической хореографии представляет премьеру спектакля «Дон Кихот»

3 апреля 2021 года Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова представит зрителям премьеру спектакля «Дон Кихот». Яркую, красочную и весёлую постановку в хореографической редакции Сержа Мангета (Бельгия) можно будет увидеть на сцене Москонцерт Холла.
Премьерой сезона 2020/21 в Театре балета La Classique станет спектакль «Дон Кихот». Зажигательная музыка Людвига Минкуса, яркие костюмы и декорации, оригинальная хореография Мариуса Петипа и Александра Горского в редакции бельгийского постановщика Сержа Мангета – всё это призвано создать атмосферу испанского праздника в Москве.
В основе сюжета лежит одна из новелл знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В балете сам Дон Кихот является второстепенным персонажем, а в центре повествования – любовная история дочери трактирщика Китри и цирюльника Базиля.
«Дон Кихот» – исторически один из самых любимых балетов среди московских зрителей, так как он был поставлен в 1869 году именно в Москве, на сцене Большого театра. Яркий, зажигательный, эксцентричный и очень сложный технически, «Дон Кихот» вошёл в историю как образец «московского стиля».
Более 4‑х лет назад балет «Дон Кихот» был исключён из репертуара Театра балета La Classique, но сейчас будет восстановлен с обновлённым составом участников и впервые показан на сцене Москонцерт Холла (г. Москва, ул. Каланчёвская, д.33).
Премьерные спектакли пройдут 3 апреля, 24 апреля и 30 апреля в 19:00. Главные партии в балете исполнят ведущие артисты Театра балета классической хореографии: Китри – мастер сцены и Дипломант международных конкурсов Идалия Назмутдинова, Базиль – Лауреат премии в области культуры, мастер сцены Кирилл Попов, Дон Кихот – солист театра Вадим Пахомов.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.