Театр Мимики и Жеста отпраздновал свое 60-летие

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Специально к этому дню при поддержке Министерства культуры РФ была подготовлена праздничная концертная программа «Театральный экспресс», прошедшая при полном аншлаге. Ее постановщиками выступили директор театра Роберт Фомин и творческий руководитель Максим Тиунов, и сами активно участвовавшие в представлении. Вели вечер актеры-дикторы Людмила Левина и Владимир Рахов.

В официальной части мероприятия поздравить коллектив и зрителей театра на сцену вышли президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов, ректор Российской государственной специализированной академии искусств Елена Пахомова, а также руководители нескольких региональных отделений ВОГ, включая старейшее — Московское. Были зачитаны приветственные адреса от министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина. Знаки отличия ВОГ, грамоты и благодарственные письма федерального и ряда региональных министерств культуры были вручены наиболее заслуженным членам коллектива театра.

Затем на протяжении двух часов длилось увлекательное путешествие по истории первого в мире стационарного профессионального театра глухих актеров: с первого выпуска студии при Щукинском училище, ставшего в 1962 году основой труппы новообразованного театра, до сегодняшнего дня. В сценических номерах сегодняшние артисты театра вспомнили о выдающихся актерах и режиссерах разных лет, о наиболее интересных гастролях, представили танцевальные, песенные, пластические номера по мотивам знаковых постановок и попурри из фрагментов спектаклей текущего репертуара. Театрализованные номера перемежались с кадрами старой хроники и видеопоздравлениями от бывших актеров театра, живущих сегодня в разных странах.

В завершение праздника на сцену под овации зрителей поднялись присутствовавшие в зале ветераны театра. В исполнении всей труппы прозвучал гимн Театра Мимики и Жеста, в котором рефреном повторяются слова:

И пусть слава не каждому светит,
Пусть не каждому слышится «бис»,
Нам дороже всех прочих на этой планете
Материк от кулис до кулис.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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