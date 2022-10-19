Амантай Ибраев: «Очень ответственно выступать в Омске, где есть большой и мощный музыкальный театр»

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла пресс-конференция, посвящённая гастролям Карагандинского академического театра музыкальной комедии в Омске. Руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии Амантай Ибраев дал несколько эксклюзивных комментариев для пресс-центра МКР-Медиа.

«Мы привезли в Омск камерные работы, которые будут органичны в театре. Логистика выстроена очень просто и если у нас всё получится, то она получит своё дальнейшее развитие – утром мы показываем детские музыкальные спектакли с симфоническим оркестром, хором и балетом, а вечером на суд зрителей представляем такие известные произведения как «Соломенная шляпка», «Как пришить старушку» и гала-концерт из оперетт и мюзиклов. Надеюсь, репертуар понравится омичам. Тем более, что очень ответственно выступать в Омске, где есть большой и мощный музыкальный театр», − отметил руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии.

По словам Амантая Ибраева статус единственного в Казахстане театра, работающего в жанрах оперетты и мюзикла, накладывает на карагандинцев особый отпечаток. «Трудности в том, что хотелось бы опереться на плечо того или иного коллектива. Если однажды возникнет аналогичный театр, то нам, конечно, станет значительно легче. Но пока благодаря поддержке руководства области и республики у нас очень хорошо развита гастрольная карта и установлены хорошие отношения с Новосибирском, Кемерово, Новокузнецком, Омском, Великим Новгородом. Многие города можно перечислять, куда театр совершает свои гастрольные туры, одновременно обогащая свой жанровый репертуар и находя ответы на вопросы, которые мы не можем найти у себя в городе», − рассказал Ибраев в эксклюзивном комментарии для пресс-центра МКР-Медиа.

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