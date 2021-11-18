Театр на Бронной приедет на гастроли в Новотроицк с постановкой «Женщина-змея»

1 декабря 2021 года в Оренбургской области пройдут гастроли Театра на Бронной при поддержке Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках благотворительной программы «Развитие регионов», нацеленной на развитие городской среды, поддержку социокультурных инициатив и насыщение культурной жизни в регионе. Гастроли организованы при участии ООО УК «Металлоинвест».

Театр приедет в Новотроицк со спектаклем для семейного просмотра «Женщина-змея». Это постановка режиссера Олега Долина по сказке итальянца Карло Гоцци. В этом спектакле, полном неожиданных приключений и сказочных превращений, все участники носят маски, за исключением двух центральных персонажей. Пространство спектакля наполнено деталями, созданными вручную, а решен он в жанре итальянской комедии дель арте.

Гастроли ведущих театров в российских регионах являются важной частью культурной миссии Фонда «Искусство, наука и спорт»: ежегодно он знакомит зрителей малых городов нашей страны с яркими творческими коллективами, которые демонстрируют высочайший уровень мастерства и оригинальность репертуара.

«Мне кажется, в этих гастролях сошлось несколько линий: восходящая звезда молодого режиссера Олега Долина, вновь восходящая на московском театральном небосклоне звезда Театра на Бронной. Когда-то этот театр был одним из ведущих в России, и сегодня мы с помощью наших друзей и партнеров, с помощью нашей большой команды, с помощью Фонда «Искусство, наука и спорт» стараемся вернуть Театру на Бронной его былую славу. «Женщина-змея» — это умный и тонкий спектакль для всей семьи, блестящий образец современного театра, опирающегося на древнюю традицию. Мы надеемся, что он понравится зрителям и будет хорошо принят», — рассказывает художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

«Поездка в Новотроицк завершит гастрольный тур Театра на Бронной в этом году. У нас был большой блок: Сибирь и Казахстан. А сейчас мы очень рады встретиться с жителями и гостями Оренбургской области. Для нас важно, чтобы искусство с передовых московских сцен было доступно жителям малых городов — никто не должен быть обделен актуальным театром. Мы благодарны за поддержку фонду «Наука, искусство и спорт». Надеемся на новые встречи в следующем году!», – говорит директор Театра на Бронной Елена Мироненко.

«Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан: «Гастроли ведущих театральных коллективов, таких как Театр на Бронной, – это весомый вклад в устойчивое развитие регионов и признак системного подхода к социокультурному развитию малых городов нашей страны. Такие проекты Фонда «Искусство, наука и спорт» обеспечивают доступность уникальных культурных продуктов и предоставляют людям возможность познакомиться с известнейшими произведениями в новаторском прочтении», – комментирует директор благотворительного фонда Алишера Усманова.

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