Фестиваль современного искусства ADVENT.НАЧАЛО открывается в Западном крыле Новой Третьяковки

С 19 ноября по 5 декабря 2021 года в выставочных залах СХР в Западном крыле Новой Третьяковки пройдет Фестиваль современного искусства ADVENT.НАЧАЛО. На одной площадке объединятся contemporary и modern art в различных направлениях искусства: живописи, графики, скульптуры, инсталляции, digital- и video-art. Также, фестиваль уделит особое внимание и технологии NFT.

ADVENT.НАЧАЛО — уникальный для России социальный выставочный проект, призванный показать работы современных авторов и открыть новые имена в сфере искусства для каждого желающего. Это своего рода выставка-тизер последующих проектов, запланированных художниками и арт-кураторами на следующий год. Грядущий 2022 год будет ознаменован 100-летним юбилеем Советского Союза: фестиваль уже сейчас предлагает углубиться в вопрос преемственности художественных стилей и продемонстрировать их эволюцию: как стилистически, тематически и функционально арт-объекты видоизменяются с течением времени.

Искусство всегда точно и актуально показывает социокультурные процессы, которые происходят в определенной временной точке: фестиваль же предлагает рассмотреть многообразие художественных методов и приемов, которыми обладают деятели арт-среды, как они видоизменяются и перерабатываются на новый лад. ADVENT.НАЧАЛО показывает симбиоз творческого обмена между прошлым и нынешним поколением. По своему наполнению фестиваль ADVENT.НАЧАЛО стал единым концептуальным пространством для материального искусства и кибер-арта — такая синхронизация методов искусства на одной площадке используется в России впервые. Тематическим лейтмотивом выставки-тизера стала тема адвента. Это этап духовного переосмысления, подведения итогов и осознания опыта прошедшего года, чтобы перенести его в новый 2022 и рассказать миру о своих свершениях. Навигация в пространстве Новой Третьяковки будет построена по кругу, иллюстрируя философию вечного возвращения. Каждому гостю предстоит вернуться к исходной точке экспозиции, обладая новыми знаниями, эмоциями и пережитым опытом. Фестиваль дает старт таким проектам как: премия в сфере modern art «Золотой Антип», парацерковный проект «Лики Марии — Образы света», независимый фестиваль концептуального и актуального искусства, выставка картин «Стремена Кремля», фестиваль Modern Art World Fest.

Для выставки ADVENT.НАЧАЛО организаторы пригласили авторов, чьи работы занимают особое место среди contemporary и modern art. Например, Ксения Флейшер, работающая в стиле неопсихологизма, который получил яркое развитие во время пандемии и рассматривает взаимоотношение внутреннего «я» и внешних обстоятельств. Александра Елисеева работает на стыке материального искусства и AR/VR технологий, изображая обезличенных персонажей, погруженных в свое нутро.

Миша Гудвин также совмещает цифровое и материальное с использование различной привычной для своего поколения символики digital, стрит-арта и поп-культуры. С инсталляцией, созданной специально для фестиваля, выступит Лариса Преображенская — конкурсант BLAZAR этого года. Ее инсталляция «Одиночество» покажет разрозненность и разобщенность людей. Среди скульпторов также можно отметить Валерию Ветвицкую, которая покажет на выставке серию работ Holy Mushrooms, представленных в фигуративных биоморфных формах в необычных сочетаниях с цветом, фактурами и смыслами.

Еще одному скульптору, члену фестиваля, Денису Куликову принадлежит амбициозная идея введения скульптур из металлолома в дискурс современного искусства, создание собственного высказывания о глобальных проблемах настоящего и будущего через вторичную переработку материалов. Классическое искусство в преломлении современности представляет Александр Смирнов, чьи работы пронизаны поиском и познанием сущности человека.

Игорь Литвинов, приверженец экспрессионизма, основную ставку в своих работах делает на первое чувство и впечатление зрителей от своих работ. Именно через эмоции и впечатления, уверен автор, мы сможем познать себя.

Татьяна Михина, называя себя исследователем-фотографом, предлагает рассмотреть движение человеческого тела, запечатленное в моменте.

В рамках фестиваля также пройдет серия публичных дискуссий на тему инвестирования в современное искусство. Так, 1 декабря при партнерстве НИТУ «МИСиС» впервые в России состоится круглый стол на тему «NFT и NFT-маркетплейсы. Крипто Ренессанс в мире искусства», в рамках которого ведущие спикеры из арт- и кибер-среды ответят на злободневные вопросы, касающиеся инвестирования в NFT и цифровое-искусство, о создании новых облачных фондов, о кибер-музеях и их коллекциях. Мероприятие будет проходить в медиацентре «Точка рождения инноваций» НИТУ «МИСиС».

Ведущие спикеры круглого стола:

Руслан Макаров — ректор Института Цифровой Экономики, признанный международный экспертом в области цифровизации и цифровой трансформации современного общества;

Ольга Звагольская — основатель NFT-платформы nft.third.place;

Максим Привезенцев – писатель, автор книги «История Miraxdanie», последняя глава которой стала NFT-токеном;

Гоша Арзамасов — арт-деятель в сфере NFT-art;

Антон Меркулов — художник, основатель ряда IT-компаний, среди которых системный интегратор NetArt.

Все работы, принимающие участие в выставке ADVENT.НАЧАЛО можно приобрести на площадке «Любовь24» — независимого арт-проекта на стыке галерейного дела и просвещения, чьи основатели верят в молодых российских художников и несут эту веру на международный рынок. Союз материального и виртуального, переосмысление понятий «новация» и «традиция», а также ожидание новых масштабных проектов ждет вас на выставке ADVENT.НАЧАЛО. Войдите в круг ярких впечатлений!

Фестиваль проходит при поддержке Союза Художников России.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.