25 и 27 марта 2022 года Московский драматический Театр на Перовской представит премьеру спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе У. Шекспира!

Режиссер Гульнара Галавинская обращается к одной из самых поэтичных и романтических комедий У. Шекспира «Сон в летнюю ночь», наполняя ее сказочной атмосферой с вымышленными существами – духами леса, которые оказываются виновниками всех хитросплетений человеческих судеб.

Балансируя между реальностью и фантазией, режиссер создает у зрителей иллюзию погружения в сон, где становится возможным трансформация души человека в иные формы и пробуждение живущих в каждом из нас двух миров сознательного и бессознательного, мужского и женского, Анимы (Души) и Анимуса (Духа), которые в Древней Греции выражали феномен духовного.

Спектакль станет своеобразной игрой с временным пространством: герои будут переходить из одной эпохи в другую, из мира реального в мир фантастический, примеряя на себя разные образы и настроения. Ведь и Уильям Шекспир считал, что весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры, у них есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Но главной силой в спектакле остается любовь, которую с большим поэтическим пафосом воспел У. Шекспир, как одно из самых прекрасных и возвышенных проявлений человеческой природы, а главной темой – отношения мужчины и женщины.

Постановка наполнена живой музыкой, современной хореографией, новыми ритмами и неутомимой энергией страсти, которые соединяют эпоху У. Шекспира с сегодняшним днем.

Пьеса У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» не укладывается в рамки одного определенного жанра, ведь в сюжете филигранно переплетается ирония, тонкая психология, лирика и фарсовые положения. Именно поэтому художественным решением постановки Гульнары Галавинской стала тема – «Сны, фантазии и рассуждения».

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