ВДНХ открывает весенний сезон «Ювелирного вернисажа»

Накануне Международного женского дня в павильоне №57 откроется весенний сезон выставки «Ювелирный вернисаж». Гостей ждут с 4 по 8 марта 2022 года, вход свободный.

Коллекции представят более ста компаний, творческих мастерских, художников-ювелиров из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Костромы, Дагестана, Якутии и других регионов России.

Гости смогут выбрать для себя или в подарок золотые и серебряные украшения с драгоценными, полудрагоценными камнями и жемчугом, брендовую бижутерию, часы и аксессуары, столовое серебро, предметы декора и интерьера.

Выставка «Ювелирный вернисаж» пройдет с соблюдением всех мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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