Кальдо верде – простой португальский суп, традиционно приготовленный из капусты, картофеля и часто чоризо, но вы можете добавить любую другую оставшуюся зелень или мясо. В ресторанах обычно добавляют сельдерей и морскую капусту, а также картофель, чтобы дать супу немного дополнительного вкуса. Вы также можете добавить остатки вареного мяса, такие как измельченная жареная курица, нарезанная ветчина или колбаса. После приготовления суп будет храниться в течение четырех-пяти дней в холодильнике.

Этот умиротворяющий суп доставляет удовольствие либо с остатками вареного картофеля, зелени (капуста или зелень) и мяса, либо с сырыми овощами. Трудно представить, что такое скромное блюдо может быть таким сытным, но каким-то образом сочетание зелени и картофеля, приготовленного и смешанного до сливочного масла, совершенно вкусно. Добавление в бюдо сельдерея, промытого, но неочищенного, с картофелем является необязательным, но добавляет еще одно сочетание вкуса.

Впрочем, если вам не нравится кальдо верде, вы всегда можете заказать роллы. Но, если вы хотите приготовить на 2-4 порций, вам понадобится: 1 столовая ложка оливкового масла первого отжима, плюс дополнительно для подачи 1/2 луковицы (60 г), грубо нарезанной ломтиками 2 зубчика чеснока, очищенные и грубо нарезанные 240 г сырого или приготовленного картофеля с кожурой и (по желанию) сельдерея, нарезанного кубиками по 1-2 см, 1 щепотка морской капусты (по желанию), 200 г сырой или приготовленной зелени (капуста, зелень и др.),

Мелко измельчеите 1 большую горсть петрушки, включая тонкие стебли, добавьте соль и черный перец, положите масло, лук, чеснок, картофель и сельдерей (если используете) в кастрюлю среднего размера и добавьте 0,5 л только что кипяченой воды. Доведите до кипения, доведите до кипения, накройте крышкой и оставьте вариться на 15-20 минут, пока овощи не станут мягкими. Суп готовится до тех пор, пока половина его не будет смешана, но у вас все еще есть много неповрежденных кубиков картофеля и сельдерея, затем размешайте в морской капусте (если используете), зелень и петрушку и варите еще 5-10 минут, пока не станет мягким. Приправьте по вкусу, положите в миски и подавайте с хорошей капелькой оливкового масла первого отжима.

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