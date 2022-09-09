Театр «Револьвер» впервые покажет спектакль «Комары и другие клоуны» в Музее Владимира Высоцкого на Таганке

Музей Владимира Высоцкого на Таганке – это не только уникальное музейное пространство, но и театральный центр с большой историей. Именно здесь, в Центре драматургии и режиссуры, рождался новый русский театр в эпоху 2000-х, именно на эту сцену и сейчас выходят молодые московские коллективы.

12 сентября на эту сцену впервые выйдут актеры Театра «Револьвер» — молодого коллектива, который уже претендует на звание весомого театрального слова в новой реальности. Мультижанровость репертуара, энергия молодости, смелость и качественный эксперимент – это то, на чем стоит философия этого коллектива.

Сергей Власов – художественный руководитель театра, поэт, актер, режиссер, лауреат литературных и театральных премий и конкурсов говорит о Театре «Револьвер»:

«Самое важное для театра – это идея и умение ее воплотить. И то, и другое у нас есть. У ребят, совсем недавно еще студентов, безумное желание что-то сделать, что-то изменить, найти применение своему таланту, пустить его на благо. Мы делаем что-то свое – про себя и про то, что волнует нас сейчас. «Комары и другие клоуны» — яркий необычный спектакль с элементами клоунады и абсурда. Эта постановка, конечно, нужна для того, чтобы что-то переворачивалось и у нас, и внутри у зрителя. Чтобы человек никогда не уходил пустым со спектакля. И это важно».

Новая сцена, новые лица, новый взгляд на молодое театральное действо. Изящная клоунада и осмысленный абсурд по мотивам пьесы Григория Каковкина, равноправными героями которой, наравне с людьми, становятся… комары. И комары, и люди на сцене, на поверку оказываются самыми настоящими клоунами.

Живая энергия молодости, страсти и юмора ведёт зрителя за собой в огромный мир по-детски непосредственных историй персонажей. Спектакль на той грани абсурда, которую каждый переступает, становясь взрослым. Спектакль, после которого вам захочется жить, смеяться и любить. Эксцентричная комедия, которая может ответить на ваши главные вопросы.

Спекталь поставлен по мотивам пьесы Григория Каковкина.

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