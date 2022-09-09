В Москве состоится финал фестиваля «Петровские музыкальные Ассамблеи» сезона 2022 года

11 сентября в Музее-заповеднике «Коломенское» в рамках большой праздничной программы ко Дню города состоится финал фестиваля «Петровские музыкальные Ассамблеи».

На двух концертных площадках музея-заповедника выступят духовые и джазовые детские коллективы, хоровые ансамбли — свыше 400 юных музыкантов, воспитанников детских музыкальных школ и детских школ искусств Москвы, студенты «Московского музыкально-педагогического колледжа» представят свои музыкальные программы.

В 13:00 состоится большой гала-концерт «Петровских музыкальных Ассамблей» на площади Зингаро. Особой частью программы станет исполнение сводным детским оркестром и сводным хором фестиваля музыкальных композиций о Москве, маршей и музыкальных произведений из кинофильмов. Это будет уникальное по масштабу мероприятие, в котором примут участие 15 коллективов.

С 15:00 на сцене у Дворца царя Алексея Михайловича коллективы покажут свои сольные музыкальные номера.

Фестивальное движение «Петровские музыкальные Ассамблеи» завершает своё шествие по стране. С мая по сентябрь фестиваль состоялся в 11 городах России, зрителями и участниками стали свыше 70 000 человек. В подарок жителям и гостям столицы в честь 875-летия Москвы организаторы фестиваля воссоздадут уникальную атмосферу праздника искусств в музее-заповеднике «Коломенское».

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