Выставка живописи и графики из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств в РАХ

Российская академия художеств и Нижнетагильский музей изобразительных искусств представляют выставочный проект «Предметное / беспредметное. Живопись, графика тагильских художников второй половины ХХ века из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств», демонстрирующий особенности регионального искусства за более чем полувековую историю. Экспозицию составили 108 произведений живописи и графики, из которых 92 находятся в коллекции музея, а 16 хранятся в собственных собраниях художников.

Г.А. Горелов. Натюрморт. Вобла. 1969

Н.С. Левченко. Ремонтники. 1972

С.В. Брюханов. Композиция. Сад. Пейзаж. 1989-2009

Т.В. Баданина. Вербное воскресенье. 2012

А.С. Константинов. «А сыновья уходят в бой…». 1980

А.С. Константинов. У Конжаковского камня. 1967

В.В. Зуев. Узел вечности. 2011

В.Н. Наседкин. Армения. Хачкар. 1989-1990

Выставка проходит в рамках празднования 300-летия Нижнего Тагила, в котором в годы Великой Отечественной войны зародилась особая культурная среда, ставшая в 1990-е годы, по замечанию известного искусствоведа А.М. Кантора, одним из ведущих художественных центров Урала и Сибири. В своем развитии тагильское искусство не имело острой социальной или политической конфронтации, оно развивалось циклично и поступательно, тождественно основным постулатам, этапам и требованиям времени.

Диапазон влияний на творчество тагильских мастеров был весьма широк: официальное отечественное искусство, деятельность художников второй волны авангарда, мировое искусство, знакомое по московским международным выставкам 1950–1960-х. Особенно важны были творческие поездки тагильских художников в 1980-е годы за рубеж и на творческие дачи, не прошло бесследно и участие в международных выставках печатной графики.

Все это дало толчок к формированию в искусстве Нижнего Тагила особого художественно-пластического языка, знаково-символических и ассоциативных высказываний, проявляющихся в диапазоне «предметное / беспредметное». В тагильском искусстве появились объединяющие особенности: использование опыта мирового искусства, повышенное внимание к собственно профессиональным проблемам, стремление к изображению в знаковых формах надсобытийных явлений, многомерность творческого мышления.

Тагильское искусство разнообразно с точки зрения тематики и художественно-пластического языка. На выставке эстампы Владимира Зуева, в которых сложная комбинация печатных техник сочетается с интеллектуально-философской глубиной, расположены по соседству с работами Алексея Константинова, прошедшего путь от «гогеновского» приема отражения действительности 1960-х до абстрактного экспрессионизма 1980-1990-х. Игра в формирование абстрактного графического пространства в живописи Владимира Наседкина представлена рядом с глубоко личным размышлением о вечных человеческих сюжетах и истинах Татьяны Баданиной. Микрокосм макрокосмического восприятия мира Николая Грачикова вступает в диалог с абстрактными художественными предчувствованиями, «прочитанными» через ассоциации Сергеем Брюхановым.

Проявляя и переживая в себе особенности развития отечественной культуры, история тагильского искусства продолжается и сейчас. Здесь предметно-беспредметное высказывание, как и ранее, вплетается в ткань художественного произведения и создает высокое напряжение смысла, усиленное индивидуальной манерой каждого из художников-тагильчан.

Материал подготовлен на основе статьи Н.А. ГУНДЫРЕВОЙ

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