Театр «Русский балет» представляет премьеру – балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта»

Одна из самых печальных историй о двух веронских влюбленных Ромео и Джульетты, была рассказана В. Шекспиром в 1595 году и с тех пор покорила сердца миллионов людей по всему миру. Многие композиторы вдохновлялись этим сочинением, создавая свои музыкальные творения: Ш. Гуно, Г. Берлиоз, П. Чайковский. Сергей Прокофьев в своем творчестве тоже отдал должное трагедии Шекспира. Его музыка к балету «Ромео и Джульетта» считается одной самых известных работ композитора, а сам балет в постановках балетмейстеров различных направлений с успехом исполняется на лучших мировых сценах.

Первое исполнение сокращенной версии балета «Ромео и Джульетта» состоялось в 1938 году в Брно (Чехословакия).

В Кировском театре в Ленинграде премьера состоялась в 1940 году в постановке Леонида Лавровского. Первой исполнительницей партии Джульетты была несравненная Галина Уланова. В Большом театре премьера состоялась 1946 году. Партию Джульетты также исполнила Галина Уланова, переехавшая к тому времени в Москву.

11 апреля Московский областной государственный академический театр «Русский балет» представит новую постановку – балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта».

Постановку осуществил балетмейстер Юрий Пузаков – лауреат Международного и Всесоюзного конкурсов хореографов, обладатель высшей награды VI Международного театрального форума «Золотой витязь». Он же является хореографом и автором либретто. Оформили спектакль Альбина Габуева – художник по костюмам и Евгения Кондратьева - автор сценографии.



Постановку отличает оригинальный творческий почерк балетмейстера, глубокое проникновение в музыку. Его хореография дает возможность проявить свое мастерство артистам.

«Работая над постановкой балета «Ромео и Джульетта», я ставил перед собой задачу сделать музыку гениального композитора Сергея Прокофьева зримо, а также вернуть на сцену несправедливо отвергнутый жанр «драмбалет», с главными его принципами – чётко выраженной сюжетной линией, смысловой оправданностью танца», – отметил балетмейстер.

Драматургия балета требует от исполнителей не только виртуозной техники, но и большой психологической работы, актерского перевоплощения и тонких эмоций. Над каждым образом работают сразу несколько исполнителей. Постановочные репетиции идут полным ходом.

На премьерном показе роли Джульетты и Ромео исполнят лауреаты международных конкурсов Нина Колоскова и Мстислав Арефьев, Меркуцио – Георгий Сорокин, Тибальда – Владимир Минеев, патера Лоренцо заслуженный артист Республики Коми Максим Фомин, Париса – Сергей Орёл, Бенволио – Илья Догудовский.

Постановка балета «Ромео и Джульетта» в качестве Премьеры сезона выбрана не случайно. Художественный руководитель театра, народный артист СССР Вячеслав Гордеев давно вынашивал идею расширить репертуар именно этим балетом.

Гордеев влюблен в музыку С. Прокофьева и считает его партитуру одной из самых ярких интерпретаций шекспировской трагедии. В годы сценической карьеры премьер Гордеев был одним из лучших Ромео на сцене Большого театра в постановке Ю. Григоровича 1979 года. А уже в 1995 году, будучи руководителем балетной труппы Большого театра, Гордеев сам осуществил возобновление на главной сцене страны легендарной постановки Леонида Лавровского, пригласив на главные партии новое поколение солистов – Надежду Грачёву и Сергея Филина.

В качестве постановщика балета «Ромео и Джульетта» в «Русском балете» худрук Гордеев пригласил опытного балетмейстера Юрия Пузакова, который в своём творческом багаже имеет опыт постановок балетов С. Прокофьева, например, он успешно поставил балет «Ромео и Джульетта» в 2012г. на сцене Чувашского театра оперы и балета в Чебоксарах.

Спектакль будет востребован зрительской аудиторией, пополнит афишу молодежной программы «Пушкинская карта».

Фото - Михаил ЛОГВИНОВ

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