7 апреля Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет выставку «Фальконье. Архитектура света», посвященную истории изобретения и применения оригинального строительного материала – стеклянного кирпича Фальконье (Falconnier). Свое название кирпич получил по имени изобретателя – швейцарского архитектора и инженера Гюстава Фальконье (1845 – 1913 гг.).

Гюстав Фальконье, основываясь на многолетнем опыте стеклоделия, создал материал, занявший место в мировой строительной практике на полувековой период. Разработка форм и моделей пустотелых стеклянных кирпичей, которые изготавливались ручным способом выдувания, началась в 1880-х годах и продолжалась Фальконье на протяжении всей его Принцип изготовления, а также технология укладки стеклянных кирпичей были запатентованы в Европе и США. Новый строительный материал прекрасно приглушал и рассеивал солнечный свет, отличался прочностью при малом весе, обладал как функциональными, так и эстетическими качествами. Фальконье применялись для остекления уличных и коридорных окон, куполов верхнего света, перекрытия зимних садов, оранжерей и парников, садово-парковых и торгово-выставочных павильонов и других сооружений.

В 1893 году изобретение было представлено на Всемирной выставке в Чикаго, после чего технология получила распространение по всей Европе и Российской империи. Пик популярности материала пришелся на 1900 – 1910-е годы. В Москве, Петербурге, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде и других городах сохранилось множество жилых и общественных зданий, в архитектуре которых были использованы стеклянные кирпичи. Например, Бутырское трамвайное депо, Саввинское подворье, усадьба Латышевых – Бахрушиных – Бардыгиных (ныне – Посольство Индии) в Москве, церковь при Кутайсовском детском приюте в Нижнем Новгороде, Крестовоздвиженская церковь в Хвалынске (Саратовская область), особняк Бурылина в Иваново, дом фирмы Фаберже на Большой Морской в Санкт-Петербурге и Николаевский морской К концу 1930-х годов линии по производству фальконье были остановлены, впоследствии было утрачено оборудование. На смену искусному, дорогостоящему и устаревшему в производстве стеклянному кирпичу пришли прессованные квадратные и прямоугольные стеклоблоки. До сегодняшнего дня они широко применяются при возведении внешних стен и обустройстве интерьеров различного типа построек.

В 2021 году благодаря сотрудничеству Музея архитектуры и экспериментального производства NWGlass.lab в Санкт-Петербурге была восстановлена технология изготовления стеклянного кирпича Фальконье. Инициировав масштабный выставочный проект и заказав для него более тысячи изделий разных моделей и цветов, Музей архитектуры стимулировал научные разработки и производственные опыты NWGlass.lab, специалисты которого добились максимального соответствия новых изделий историческим образцам. Именно этот успешный эксперимент сделал возможным последующую реставрацию двух исторических зданий – дома Щелухиной в Нижнем Новгороде и дома Ерошенко в Басковом переулке в Санкт-Петербурге. В обоих случаях были полностью воссозданы кладки фальконье в оконных проемах.

Портрет инженера и архитектора Гюстава Фальконье, фотограф Жак Люшер, 1900-е. Архив Шато де Ньон

Уличные павильоны Гюстава Фальконье на Всемирной выставке в Чикаго, 1893

Клеймо «Falconnier» на стеклянном кирпиче фальконье модели №5

Стеклянные кирпичи фальконье модели №8, модули 1, 3/4, 1/2 и 1/4

Лестница дома Кастель Беранже, архитектор Эктор Гимар, Париж, 1894-1898 годы

Купол универмага Самаритен, Архитектор Франц Журден, Париж, 1905-1907 годы

Павильон Саблинского завода М. и А. Франк, Художественно-промышленная выставка в Соляном городке в Санкт-Петербурге, 1911 год. ЦГАКФФД СПб (Е9453 инв номер)

Библиотека в особняке Бахрушина А.П. в Москве, архитектор К.К. Гиппиус, 1903 год. Фотограф Фишер К.А., 1900-е. ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

Окно в доме компании Фаберже, архитектор К.К. Шмидт, 1899-1900 гг., Санкт-Петербург

Окно в церкви Воздвижения Креста Господня (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. стар.), архитектор Ю.Н. Терликов, 1907-1913 гг., Хвалынск, Саратовская область

Стеклянные кирпичи фальконье модели №9 производства Российской империи





Стеклянный кирпич фальконье модели №9, модуль 1/2

Пломбировочная печать стеклянного кирпича, надпись «Фальконье привил[егия] №14822»

Стеклянные кирпичи фальконье модели №5, производства NWglass-lab

Старинный и современный стеклянный кирпич фальконье модели №8

Современные стеклянные кирпичи фальконье производства NWglass-lab, сделанные из вторичного сырья

Современный стеклянный кирпич фальконье модели №7 производства NWglass-lab

Современный стеклянный кирпич фальконье модели №9 производства NWglass-lab

Фирменное клеймо МУАР

Анна Кистанова, куратор выставки:

– Фальконье – уникальное изобретение, излюбленный материал эпохи модерна, символ эстетики рубежа XIX – XX веков. Музей архитектуры посвятил свою выставку не только истории стеклянных кирпичей, но и архитектурному наследию и его утратам. Мы хотим привлечь внимание к теме сохранения памятников архитектуры и их научной реставрации.

На выставке «Фальконье. Архитектура света» будет представлено более 100 предметов: стеклянные кирпичи производителей Европы и Российской империи, советские стеклоблоки – все из коллекции Музея архитектуры и частных собраний, а также архивные документы и фотографии. Ключевыми экспонатами выставки станут современные стеклянные кирпичи системы Фальконье, собранные в разноцветные кладки в пространстве Флигеля «Руина». Они дополнят архитектурно-художественное решение экспозиции, разработанное бюро Planet9.

Никита Андреев, куратор выставки:

– Мы также покажем различные образцы строительного стекла, появившиеся во второй половине XIX и начале ХХ века: напольные иллюминаторы в чугунных решетках, оконные призмы системы Люксфер, прессованные стеклоблоки системы Кепплер, настенные плитки Марблит, стекло Монье с проволочной сеткой, стеклянные черепицы и узорчатое стекло. Эти строительные материалы стали приметами нового времени – бурного развития стекольной промышленности и металлургии, удовлетворявших потребности современной архитектуры.

Посетителям выставки будут представлены результаты новейших исследований, связанных с изобретением Гюстава Фальконье, раскрыты секреты производства стеклянных кирпичей, показаны сырье, формы, инструменты для выдувания различных моделей фальконье.

Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева:

– Этот проект важен для Музея не только как рассказ об одной из популярных строительных технологий прошлого, но и как пример возвращения забытых технологий в будущее. Мы расширяем палитру современной архитектуры и дизайна: одной из задач проекта является актуализация фальконье и стекла в архитектуре, возобновление многогранности методов использования этого материала.

Игорь Левченков, генеральный директор компаний-производителей товаров для ванной комнаты AQUATON и Santek – официальных партнеров выставки:

– Стекло, как и керамика, появилось в результате творчества самой природы, но именно человек, работая с этими материалами и применяя различные технологии их обработки, придает им изящество и законченность форм, закладывая в облик предмета культурные коды, свойственные его эпохе, а иногда и предвосхищающие будущее. Архитектура объединяет культурное наследие поколений и прокладывает дорогу к новому времени. Благодаря выставке Музея архитектуры современные архитекторы и дизайнеры могут вдохновиться наследием прошлого и заново открыть для себя стеклянные фальконье, «камни света», переосмыслить это удивительное изобретение и дать ему новую жизнь. Как производители, проводники инноваций и большие ценители искусства, дизайна и архитектуры, мы рады выступить партнерами и участниками этого проекта.

Подвеска из серебра с позолотой с цитрином и аметистом. Цитрион

Подвеска из серебра с позолотой с цитрином и аметистом. Аметист

Стеклянный кирпич фальконье стал вдохновением для ювелирного спецпроекта в рамках выставки. Музей архитектуры и его официальный ювелирный партнер – бренд Epic Jewellery – представят капсульную коллекцию подвесок и браслетов из серебра и позолоты с цветными камнями (аметистами, цитринами, топазами и другими), ограненными в стиле фальконье. Огранка разработана специально для проекта. Украшения поступят в продажу в магазин Музея архитектуры.

Выставку сопроводят экскурсионная, просветительская и инклюзивная программы. В рамках проекта будет подготовлено и выпущено первое издание о стеклянных кирпичах Фальконье на русском языке.

Выставка завершит работу 20 августа 2023 года.

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