Театр «Русский балет» в апреле представит свои спектакли в пяти городах Подмосковья

Апрель­ская афи­ша Мос­ков­ско­го област­но­го госу­дар­ствен­но­го ака­де­ми­че­ско­го теат­ра «Рус­ский балет» будет насыщенной.

3 апре­ля днем на сцене Мос­ков­ско­го Губерн­ско­го теат­ра будет пред­став­лен балет «Ска­зоч­ный мир бале­та», на кото­рый хоро­шо прий­ти всей семьей, а вече­ром будет пред­став­лен «Дивер­тис­мент» с пре­мьер­ны­ми номерами.

4 апре­ля в МГТ днем и вече­ром зри­те­лям будет пред­став­лен «Дон Кихот» — один из самых люби­мых пуб­ли­кой спектаклей.

10 апре­ля в Сер­ги­е­вом Поса­де на сцене ДК им. Ю. А. Гага­ри­на почи­та­те­ли клас­си­ки встре­тят­ся самым с самым мас­штаб­ным бале­том П.И. Чай­ков­ско­го «Спя­щая красавица».

11 апре­ля в Сер­пу­хо­ве в Музы­каль­но-дра­ма­ти­че­ском теат­ре и в Ногин­ске в Мос­ков­ском област­ном теат­ре дра­мы и коме­дии будут пред­став­ле­ны кон­церт­ные про­грам­мы под назва­ни­ем «Всё о люб­ви»: зна­ме­ни­тые па-де-де из клас­си­че­ских бале­тов «Лебе­ди­ное озе­ро», «Жизель», «Щел­кун­чик».

24 апре­ля в Дол­го­пруд­ном на сцене теат­ра «Город» по прось­бе зри­те­лей будет про­ве­де­но два кон­цер­та «Всё о люб­ви». К под­мос­ков­ным зри­те­лям при­едут звез­ды теат­ра — Анна Щер­ба­ко­ва, Юлия Звя­ги­на, Сио­ри Фуку­да, Антон Гей­кер, Арутюн Ара­ке­лян, Мсти­слав Аре­фьев, и дру­гие заме­ча­тель­ные артисты.

Биле­ты мож­но при­об­ре­сти на сай­те теат­ра, а так­же в кас­сах теат­ров и домов культуры.

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