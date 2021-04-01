Театр «Русский балет» в апреле представит свои спектакли в пяти городах Подмосковья

Апрельская афиша Московского областного государственного академического театра «Русский балет» будет насыщенной.
3 апреля днем на сцене Московского Губернского театра будет представлен балет «Сказочный мир балета», на который хорошо прийти всей семьей, а вечером будет представлен «Дивертисмент» с премьерными номерами.
4 апреля в МГТ днем и вечером зрителям будет представлен «Дон Кихот» — один из самых любимых публикой спектаклей.
10 апреля в Сергиевом Посаде на сцене ДК им. Ю. А. Гагарина почитатели классики встретятся самым с самым масштабным балетом П.И. Чайковского «Спящая красавица».
11 апреля в Серпухове в Музыкально-драматическом театре и в Ногинске в Московском областном театре драмы и комедии будут представлены концертные программы под названием «Всё о любви»: знаменитые па-де-де из классических балетов «Лебединое озеро», «Жизель», «Щелкунчик».
24 апреля в Долгопрудном на сцене театра «Город» по просьбе зрителей будет проведено два концерта «Всё о любви». К подмосковным зрителям приедут звезды театра — Анна Щербакова, Юлия Звягина, Сиори Фукуда, Антон Гейкер, Арутюн Аракелян, Мстислав Арефьев, и другие замечательные артисты.
Билеты можно приобрести на сайте театра, а также в кассах театров и домов культуры.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.