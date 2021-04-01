«Творческая мастерская скульптуры: опыт и поиск» открывается в РАХ

21 апреля 2021 года Российская академия художеств представляет выставку «Творческая мастерская скульптуры: опыт и поиск». Проект приурочен к 30-летию создания Творческой мастерской скульптуры Российской академии художеств в Москве.
А.В. Цигаль. Николай Гумилев. 1989. Бронза. 62х26х18 см
В.Е. Цигаль (1917–2013). Медсестра
В одном экспозиционном пространстве будут представлены работы признанных мастеров – академиков РАХ и работы их учеников – стажёров и выпускников. На конкретных произведениях можно будет проследить преемственность принципов академической школы. Зрители увидят более 100 произведений станковой пластики и графические зарисовки, являющиеся неотъемлемой частью авторской работы над концепцией и видением каждой конкретной скульптуры.
Выставочный проект также помогает «взглянуть» на систему академического художественного образования (школа-вуз-академия). Творческие мастерские Российской академии художеств, как часть этой системы, – уникальное, не имеющее аналогов явление в художественном образовании. Современные мастерские имеют более чем полувековую историю – это особая страница в становлении отечественного искусства, ценность российской и мировой культуры. При воссоздании Академии художеств в 1947 году, когда качеству художественного образования придавалось особое значение, для наиболее успешных выпускников институтов была предусмотрена возможность продолжить обучение под руководством выдающегося мастера-академика. Творческие мастерские стали подлинной школой для крупнейших современных российских художников.
Экспозиция выставки включает, в первую очередь, произведения основателя и руководителя Творческой мастерской скульптуры в Москве, которым более двадцати лет являлся народный художник СССР, академик Владимир Ефимович Цигаль (1917–2013). Эстафету принял его сын и ученик – народный художник РФ, академик и член Президиума РАХ Александр Владимирович Цигаль, возглавивший мастерскую в 2012 году. Зрители также увидят работы прославленных педагогов Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, академиков РАХ — М.В. Переяславца (1949–2020), А.И. Рукавишникова, В.И. Кошелева, А.В. Балашова, Д.Н. Тугаринова и других.
Российская академия художеств стремится не только сохранить, но и развить многолетний положительный опыт взаимодействия общества и творца, в том числе и посредством сохранения такой формы как «творческая мастерская». В довольно нестабильной социальной обстановке, когда обстоятельства порой вынуждают художника, окончившего вуз, работать не по специальности, возможность заниматься любимым искусством в стенах Академии становится настоящим спасением.
Обучение в творческой мастерской сегодня не только обеспечивает бесценную возможность непосредственного живого общения с мастером, но и задает безграничный диапазон эксперимента по исследованию и внедрению в современный художественный и образовательный процесс инновационных техник и технологий. Многие выпускники Творческих мастерских скульптуры в Москве успешно передают опыт будущим поколениям, воспитывая своих собственных учеников. Среди них стоит отметить Н.Опиок, А. Зейналова, З. Карамяна, И. Яворского, Г. Гарибяна, Н. Комракова, А. Правоторова, В. Кошелева.
Художники, проходящие творческую практику в мастерских – активные участники современной художественной жизни, лауреаты многих премий и наград. В последнее время громко заявили о себе такие мастера, как А. Дмитриев, И. Коротченко, Е. Дубровина, В. Мишов, А. Агбунов, П. Журавлев, В. Курочкин, Д. Мельников, Л. Бобокулова, В. Кириллов, О. Колосова, С. Серёжин, Ф. Караханова, С. Дзидзоев и многие другие.
Масштабная выставка как встреча мастеров разных поколений демонстрирует взаимопроникновение традиций, новаций, менталитетов, что дает новые стимулы в развитии искусства скульптуры. Мастера скульптуры Российской академии художеств создают многогранный образ невероятно сложной современной эпохи.
Выставка работает до 23 мая.
Материал подготовлен на основе статьи академика РАХ М. ВЯЖЕВИЧОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.