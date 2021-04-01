«Творческая мастерская скульптуры: опыт и поиск» открывается в РАХ

21 апре­ля 2021 года Рос­сий­ская ака­де­мия худо­жеств пред­став­ля­ет выстав­ку «Твор­че­ская мастер­ская скульп­ту­ры: опыт и поиск». Про­ект при­уро­чен к 30-летию созда­ния Твор­че­ской мастер­ской скульп­ту­ры Рос­сий­ской ака­де­мии худо­жеств в Москве.

А.В. Цигаль. Нико­лай Гуми­лев. 1989. Брон­за. 62х26х18 см

В.Е. Цигаль (1917–2013). Медсестра

В одном экс­по­зи­ци­он­ном про­стран­стве будут пред­став­ле­ны рабо­ты при­знан­ных масте­ров – ака­де­ми­ков РАХ и рабо­ты их уче­ни­ков – ста­жё­ров и выпуск­ни­ков. На кон­крет­ных про­из­ве­де­ни­ях мож­но будет про­сле­дить пре­ем­ствен­ность прин­ци­пов ака­де­ми­че­ской шко­лы. Зри­те­ли уви­дят более 100 про­из­ве­де­ний стан­ко­вой пла­сти­ки и гра­фи­че­ские зари­сов­ки, явля­ю­щи­е­ся неотъ­ем­ле­мой частью автор­ской рабо­ты над кон­цеп­ци­ей и виде­ни­ем каж­дой кон­крет­ной скульптуры.

Выста­воч­ный про­ект так­же помо­га­ет «взгля­нуть» на систе­му ака­де­ми­че­ско­го худо­же­ствен­но­го обра­зо­ва­ния (шко­ла-вуз-ака­де­мия). Твор­че­ские мастер­ские Рос­сий­ской ака­де­мии худо­жеств, как часть этой систе­мы, – уни­каль­ное, не име­ю­щее ана­ло­гов явле­ние в худо­же­ствен­ном обра­зо­ва­нии. Совре­мен­ные мастер­ские име­ют более чем полу­ве­ко­вую исто­рию – это осо­бая стра­ни­ца в ста­нов­ле­нии оте­че­ствен­но­го искус­ства, цен­ность рос­сий­ской и миро­вой куль­ту­ры. При вос­со­зда­нии Ака­де­мии худо­жеств в 1947 году, когда каче­ству худо­же­ствен­но­го обра­зо­ва­ния при­да­ва­лось осо­бое зна­че­ние, для наи­бо­лее успеш­ных выпуск­ни­ков инсти­ту­тов была преду­смот­ре­на воз­мож­ность про­дол­жить обу­че­ние под руко­вод­ством выда­ю­ще­го­ся масте­ра-ака­де­ми­ка. Твор­че­ские мастер­ские ста­ли под­лин­ной шко­лой для круп­ней­ших совре­мен­ных рос­сий­ских художников.

Экс­по­зи­ция выстав­ки вклю­ча­ет, в первую оче­редь, про­из­ве­де­ния осно­ва­те­ля и руко­во­ди­те­ля Твор­че­ской мастер­ской скульп­ту­ры в Москве, кото­рым более два­дца­ти лет являл­ся народ­ный худож­ник СССР, ака­де­мик Вла­ди­мир Ефи­мо­вич Цигаль (1917–2013). Эста­фе­ту при­нял его сын и уче­ник – народ­ный худож­ник РФ, ака­де­мик и член Пре­зи­ди­у­ма РАХ Алек­сандр Вла­ди­ми­ро­вич Цигаль, воз­гла­вив­ший мастер­скую в 2012 году. Зри­те­ли так­же уви­дят рабо­ты про­слав­лен­ных педа­го­гов Мос­ков­ско­го госу­дар­ствен­но­го ака­де­ми­че­ско­го худо­же­ствен­но­го инсти­ту­та име­ни В.И. Сури­ко­ва, ака­де­ми­ков РАХ — М.В. Пере­я­с­лав­ца (1949–2020), А.И. Рука­виш­ни­ко­ва, В.И. Коше­ле­ва, А.В. Бала­шо­ва, Д.Н. Туга­ри­но­ва и других.

Рос­сий­ская ака­де­мия худо­жеств стре­мит­ся не толь­ко сохра­нить, но и раз­вить мно­го­лет­ний поло­жи­тель­ный опыт вза­и­мо­дей­ствия обще­ства и твор­ца, в том чис­ле и посред­ством сохра­не­ния такой фор­мы как «твор­че­ская мастер­ская». В доволь­но неста­биль­ной соци­аль­ной обста­нов­ке, когда обсто­я­тель­ства порой вынуж­да­ют худож­ни­ка, окон­чив­ше­го вуз, рабо­тать не по спе­ци­аль­но­сти, воз­мож­ность зани­мать­ся люби­мым искус­ством в сте­нах Ака­де­мии ста­но­вит­ся насто­я­щим спасением.

Обу­че­ние в твор­че­ской мастер­ской сего­дня не толь­ко обес­пе­чи­ва­ет бес­цен­ную воз­мож­ность непо­сред­ствен­но­го живо­го обще­ния с масте­ром, но и зада­ет без­гра­нич­ный диа­па­зон экс­пе­ри­мен­та по иссле­до­ва­нию и внед­ре­нию в совре­мен­ный худо­же­ствен­ный и обра­зо­ва­тель­ный про­цесс инно­ва­ци­он­ных тех­ник и тех­но­ло­гий. Мно­гие выпуск­ни­ки Твор­че­ских мастер­ских скульп­ту­ры в Москве успеш­но пере­да­ют опыт буду­щим поко­ле­ни­ям, вос­пи­ты­вая сво­их соб­ствен­ных уче­ни­ков. Сре­ди них сто­ит отме­тить Н.Опиок, А. Зей­на­ло­ва, З. Кара­мя­на, И. Явор­ско­го, Г. Гари­бя­на, Н. Комра­ко­ва, А. Право­то­ро­ва, В. Кошелева.

Худож­ни­ки, про­хо­дя­щие твор­че­скую прак­ти­ку в мастер­ских – актив­ные участ­ни­ки совре­мен­ной худо­же­ствен­ной жиз­ни, лау­ре­а­ты мно­гих пре­мий и наград. В послед­нее вре­мя гром­ко заяви­ли о себе такие масте­ра, как А. Дмит­ри­ев, И. Корот­чен­ко, Е. Дуб­ро­ви­на, В. Мишов, А. Агбу­нов, П. Журавлев, В. Куроч­кин, Д. Мель­ни­ков, Л. Бобо­ку­ло­ва, В. Кирил­лов, О. Коло­со­ва, С. Серё­жин, Ф. Кара­ха­но­ва, С. Дзид­зо­ев и мно­гие другие.

Мас­штаб­ная выстав­ка как встре­ча масте­ров раз­ных поко­ле­ний демон­стри­ру­ет вза­и­мо­про­ник­но­ве­ние тра­ди­ций, нова­ций, мен­та­ли­те­тов, что дает новые сти­му­лы в раз­ви­тии искус­ства скульп­ту­ры. Масте­ра скульп­ту­ры Рос­сий­ской ака­де­мии худо­жеств созда­ют мно­го­гран­ный образ неве­ро­ят­но слож­ной совре­мен­ной эпохи.

Выстав­ка рабо­та­ет до 23 мая.

Мате­ри­ал под­го­тов­лен на осно­ве ста­тьи ака­де­ми­ка РАХ М. ВЯЖЕВИЧ

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