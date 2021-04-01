РГДБ приглашает на выставку типографических портретов «111»

Российская государственная детская библиотека приглашает на выставку художника-графика, лауреата Всероссийского конкурса «Образ книги», дипломанта Международного конкурса «Образ книги», обладателя Диплома Родченко, медали Московского союза художников «За заслуги в развитии изобразительного искусства» Олега Корытова.
В 2019 году художник начал большой проект «Времена/Times», посвященный одной из самых популярных шрифтовых гарнитур – Times. Символичное звучание названия этого шрифта побудило Корытова к созданию серий плакатов с портретами выдающихся людей, составленных исключительно из знаков этого шрифта.
В серии «За скобками» представлен 21 портрет русских писателей и поэтов в технике шелкографии – Анны Ахматовой, Александра Блока, Михаила Булгакова, Андрея Вознесенского, Владимира Высоцкого, Федора Достоевского, Николая Гоголя, Максима Горького, Михаила Лермонтова, Владимира Маяковского, Булата Окуджавы, Бориса Пастернака, Александра Пушкина, Валентина Распутина, Александра Солженицына, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Марины Цветаевой, Антона Чехова, Корнея Чуковского и Ммихаила Шолохова. Портреты выполнены из элементов разных наборных шрифтов точек, запятых, скобок и других знаков.
На выставке также представлены три серии по 30 плакатов TypeFace at All Times, TypeFace at Music Times и TypeFace at VKHUTEMAS Times. В названиях серий применяется игра слов – термин Typeface означает начертание шрифта, а в названиях серий это означает лицо из шрифта, то есть типографический портрет.
Серия TypeFace at All Times посвящена деятелям мировой науки и культуры. В неё вошли портреты Леонардо да Винчи, Франческо Петрарки, Данте Алигьери, Мигеля де Сервантеса, Вильяма Шекспира, Михаила Ломоносова, Жана-Батиста Мольера, Иоганна Вольфганга Гёте, Эрнста Теодора Гофмана, Александра Пушкина, Александра Грибоедова, Чарльза Диккенса, Ханса Кристиана Андерсена, Джорджа Байрона, Марка Твена, Виктора Гюго, Джека Лондона, Льва Толстого, Дмитрия Менделеева, Константина Циолковского, Бернарда Шоу, Антуана де Сент-Экзюпери, Эриха Марии Ремарка, Альберта Эйнштейна, Эрнста Хэмингуэя, Германа Гессе, Сергея Королёва, Айзека Азимова, Джона Леннона, Габриэля Гарсия Маркеса.
Серия TypeFace at Music Times посвящена выдающимся композиторам и музыкантам. В неё вошли портреты Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Джузеппе Верди, Клода Дебюсси, Эдварда Грига, Петра Чайковского, Александра Скрябина, Модеста Мусоргского, Фредерика Шопена, Рихарда Вагнера, Игоря Стравинского, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Дмитрий Шостаковича, Исаака Дунаевского, Альфреда Шнитке, Арама Хачатуряна, Джорджа Гершвина, Эннио Морриконе, Гленна Миллера, Луи Армстронга, Мишеля Леграна, Нино Рота, Микаэла Таривердиева, Александры Пахмутовой, Пола Маккартни, Раймонда Паулса, Алексея Рыбникова.
Серия TypeFace at VKHUTEMAS Times посвящена 100-летию ВХУТЕМАСа – одной из главных художественных школ ХХ века, ставшей колыбелью русского авангарда и мирового дизайна. В серию вошли портреты выдающихся преподавателей и выпускников ВХУТЕМАСа – художников, архитекторов, искусствоведов: Льва Бруни, Александра Веснина, Александра Дейнеки, Георгия Ечеистова, Вадима Фалилеева, Роберта Фалька, Владимира Фаворского, Павла Флоренского, Андрея Гончарова, Константина Истомина, Василия Кандинского, Ивана Клюна, Николая Купреянова, Николая Ладовского, Сергея Малютина, Константина Мельникова, Петра Митурича, Игнатия Нивинского, Павла Новицкого, Павла Павлинова, Юрия Пименова, Александра Родченко, Алексея Сидорова, Варвары Степановой, Владимира Татлина, Соломона Телингатера, Давида Штеренберга, Иосифа Чайкова, Александры Экстер, Эль Лисицкого.
Выставка работает до 15 апреля 2021 года.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.