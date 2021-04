РГДБ приглашает на выставку типографических портретов «111»

Рос­сий­ская госу­дар­ствен­ная дет­ская биб­лио­те­ка при­гла­ша­ет на выстав­ку худож­ни­ка-гра­фи­ка, лау­ре­а­та Все­рос­сий­ско­го кон­кур­са «Образ кни­ги», дипло­ман­та Меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са «Образ кни­ги», обла­да­те­ля Дипло­ма Род­чен­ко, меда­ли Мос­ков­ско­го сою­за худож­ни­ков «За заслу­ги в раз­ви­тии изоб­ра­зи­тель­но­го искус­ства» Оле­га Корытова.

В 2019 году худож­ник начал боль­шой про­ект «Времена/Times», посвя­щен­ный одной из самых попу­ляр­ных шриф­то­вых гар­ни­тур – Times. Сим­во­лич­ное зву­ча­ние назва­ния это­го шриф­та побу­ди­ло Коры­то­ва к созда­нию серий пла­ка­тов с порт­ре­та­ми выда­ю­щих­ся людей, состав­лен­ных исклю­чи­тель­но из зна­ков это­го шрифта.

В серии «За скоб­ка­ми» пред­став­лен 21 порт­рет рус­ских писа­те­лей и поэтов в тех­ни­ке шел­ко­гра­фии – Анны Ахма­то­вой, Алек­сандра Бло­ка, Миха­и­ла Бул­га­ко­ва, Андрея Воз­не­сен­ско­го, Вла­ди­ми­ра Высоц­ко­го, Федо­ра Досто­ев­ско­го, Нико­лая Гого­ля, Мак­си­ма Горь­ко­го, Миха­и­ла Лер­мон­то­ва, Вла­ди­ми­ра Мая­ков­ско­го, Була­та Окуд­жа­вы, Бори­са Пастер­на­ка, Алек­сандра Пуш­ки­на, Вален­ти­на Рас­пу­ти­на, Алек­сандра Сол­же­ни­цы­на, Льва Тол­сто­го, Ива­на Тур­ге­не­ва, Мари­ны Цве­та­е­вой, Анто­на Чехо­ва, Кор­нея Чуков­ско­го и Мми­ха­и­ла Шоло­хо­ва. Порт­ре­ты выпол­не­ны из эле­мен­тов раз­ных набор­ных шриф­тов точек, запя­тых, ско­бок и дру­гих знаков.

На выстав­ке так­же пред­став­ле­ны три серии по 30 пла­ка­тов TypeFace at All Times, TypeFace at Music Times и TypeFace at VKHUTEMAS Times. В назва­ни­ях серий при­ме­ня­ет­ся игра слов – тер­мин Typeface озна­ча­ет начер­та­ние шриф­та, а в назва­ни­ях серий это озна­ча­ет лицо из шриф­та, то есть типо­гра­фи­че­ский портрет.

Серия TypeFace at All Times посвя­ще­на дея­те­лям миро­вой нау­ки и куль­ту­ры. В неё вошли порт­ре­ты Лео­нар­до да Вин­чи, Фран­че­ско Пет­рар­ки, Дан­те Али­гье­ри, Миге­ля де Сер­ван­те­са, Вилья­ма Шекс­пи­ра, Миха­и­ла Ломо­но­со­ва, Жана-Бати­ста Молье­ра, Иоган­на Вольф­ган­га Гёте, Эрн­ста Тео­до­ра Гоф­ма­на, Алек­сандра Пуш­ки­на, Алек­сандра Гри­бо­едо­ва, Чарль­за Дик­кен­са, Хан­са Кри­сти­а­на Андер­се­на, Джор­джа Бай­ро­на, Мар­ка Тве­на, Вик­то­ра Гюго, Дже­ка Лон­до­на, Льва Тол­сто­го, Дмит­рия Мен­де­ле­е­ва, Кон­стан­ти­на Циол­ков­ско­го, Бер­нар­да Шоу, Анту­а­на де Сент-Экзю­пе­ри, Эри­ха Марии Ремар­ка, Аль­бер­та Эйн­штей­на, Эрн­ста Хэмин­гу­эя, Гер­ма­на Гес­се, Сер­гея Коро­лё­ва, Айзе­ка Ази­мо­ва, Джо­на Лен­но­на, Габ­ри­э­ля Гар­сия Маркеса.

Серия TypeFace at Music Times посвя­ще­на выда­ю­щим­ся ком­по­зи­то­рам и музы­кан­там. В неё вошли порт­ре­ты Анто­нио Виваль­ди, Вольф­ган­га Ама­дея Моцар­та, Иоган­на Себастья­на Баха, Людви­га ван Бет­хо­ве­на, Джу­зеп­пе Вер­ди, Кло­да Дебюс­си, Эдвар­да Гри­га, Пет­ра Чай­ков­ско­го, Алек­сандра Скря­би­на, Моде­ста Мусорг­ско­го, Фре­де­ри­ка Шопе­на, Рихар­да Ваг­не­ра, Иго­ря Стра­вин­ско­го, Сер­гея Рах­ма­ни­но­ва, Сер­гея Про­ко­фье­ва, Дмит­рий Шоста­ко­ви­ча, Иса­а­ка Дуна­ев­ско­го, Аль­фре­да Шнит­ке, Ара­ма Хача­ту­ря­на, Джор­джа Гер­шви­на, Эннио Мор­ри­коне, Глен­на Мил­ле­ра, Луи Арм­строн­га, Мише­ля Легра­на, Нино Рота, Мика­э­ла Таривер­ди­е­ва, Алек­сан­дры Пахму­то­вой, Пола Мак­карт­ни, Рай­мон­да Паул­са, Алек­сея Рыбникова.

Серия TypeFace at VKHUTEMAS Times посвя­ще­на 100-летию ВХУ­ТЕ­МА­Са – одной из глав­ных худо­же­ствен­ных школ ХХ века, став­шей колы­бе­лью рус­ско­го аван­гар­да и миро­во­го дизай­на. В серию вошли порт­ре­ты выда­ю­щих­ся пре­по­да­ва­те­лей и выпуск­ни­ков ВХУ­ТЕ­МА­Са – худож­ни­ков, архи­тек­то­ров, искус­ство­ве­дов: Льва Бру­ни, Алек­сандра Вес­ни­на, Алек­сандра Дей­не­ки, Геор­гия Ече­и­сто­ва, Вади­ма Фали­ле­е­ва, Робер­та Фаль­ка, Вла­ди­ми­ра Фавор­ско­го, Пав­ла Фло­рен­ско­го, Андрея Гон­ча­ро­ва, Кон­стан­ти­на Исто­ми­на, Васи­лия Кан­дин­ско­го, Ива­на Клю­на, Нико­лая Куп­ре­я­но­ва, Нико­лая Ладов­ско­го, Сер­гея Малю­ти­на, Кон­стан­ти­на Мель­ни­ко­ва, Пет­ра Миту­ри­ча, Игна­тия Нивин­ско­го, Пав­ла Новиц­ко­го, Пав­ла Пав­ли­но­ва, Юрия Пиме­но­ва, Алек­сандра Род­чен­ко, Алек­сея Сидо­ро­ва, Вар­ва­ры Сте­па­но­вой, Вла­ди­ми­ра Тат­ли­на, Соло­мо­на Телин­га­те­ра, Дави­да Ште­рен­бер­га, Иоси­фа Чай­ко­ва, Алек­сан­дры Экс­тер, Эль Лисицкого.

Выстав­ка рабо­та­ет до 15 апре­ля 2021 года.

