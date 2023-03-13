Театр-Театр представит в Москве театральную сказку «Лесная биржа» о финансовой грамотности

21-25 марта на сцене «Маска» Московского дворца молодежи пройдут гастроли Пермского академического Театра-Театра. Один из старейших театров Пермского края представит спектакль «Лесная биржа» режиссера Данила Чащина – яркую театральную сказку на тему финансовой грамотности.

Сценарий спектакля эксклюзивно для Театра-Театра написал автор книги «Лесная биржа» – пермский финансист с многолетним стажем, писатель, преподаватель, автор тренингов и популярных книг для детей и взрослых о финансах Эдуард Матвеев. До Театра-Театра данный сюжет нигде не был инсценирован.

Спектакль «Лесная биржа» в сказочно-игровой форме рассказывает об акциях, дивидендах, инвестициях и мотивирует ребят вдумчиво относиться к деньгам. Почему это важно? Исследования подтверждают, что финансовые привычки закладываются у детей в младшем школьном возрасте. Именно в этот период важно формировать финансовое поведение. Чем раньше ребенок поймет, как планировать расходы и доходы, управлять личным бюджетом, приумножать и сохранять сбережения, тем успешнее будет его жизнь.

Премьера состоялась 25 декабря 2020 года.

Возрастное ограничение 6+ (рекомендуемый возраст 9–14 лет).

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