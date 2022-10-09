Фестиваль гитарной музыки в Музыкальной усадьбе Васильчиковых завершится концертом «Все грани классической гитары»

Завершающим концертом в рамках фестиваля гитарной музыки в Музыкальной усадьбе Васильчиковых станет концерт «Все грани классической гитары»!

В рамках I гитарного фестиваля в усадьбе Васильчиковых 13 октября выступит лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Ирина Александрова. Программа «Гитара – маленький оркестр. Мировая классика для 6-струнной и 7-струнной гитары» будет представлена в 2-х отделениях на классической 6-струнной и русской 7-струнной гитарах. Прозвучит музыка композиторов рубежа XIX-XX веков Франсиско Тарреги и Мигеля Льобета, современных советских и российских композиторов Сергея Орехова, Сергея Руднева, Игоря Рехина, также пьесы композиторов Латинской Америки – Сержиу Ассада и Астора Пьяццоллы, а восточный колорит программе придаст музыка Фикрета Амирова.

Гитарный фестиваль впервые проходит в Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых. Он наполнен яркими красками нот и аккордов, ведь гитара — один из самых прекрасных музыкальных инструментов мира! Гостей ждет множество сюрпризов, море хорошей музыки и замечательного настроения! На фестивале будет звучать гитара как шестиструнная, так и семиструнная. Посетители услышат гитарные шедевры от XVI века до современности. Классическая гитара раскроется с абсолютно разных ракурсов: соло, в дуэте с необычным инструментом «аккордина», а также в ансамбле с вокалом.

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