Театру «Санктъ-Петербургъ Опера» передали вторую сцену

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» получил в оперативное управление здание Дома культуры работников связи, которое станет второй сценической площадкой коллектива.

Губернатор Александр Беглов и художественный руководитель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров обсудили возможность открытия второй сцены театра на встрече в Смольном 15 июля 2021 года.

«"Санктъ-Петербургъ Опера" — один из ведущих театров в Петербурге. Каждая его постановка — яркое художественное событие в жизни нашего города. Такие центры культуры и творчества необходимо развивать», — сказал Александр Беглов.

На встрече было принято решение о подборе помещений, которые театр сможет использовать в качестве второй сценической площадки и позволят ему значительно увеличить количество зрителей, поскольку в настоящий момент «Санктъ-Петербургъ Опера» ограничена красивейшим, но небольшим по вместительности залом — Особняк фон Дервиза на Галерной ул., д. 33

По поручению Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова профильные комитеты Северной столицы — Комитет по культуре и Комитет имущественных отношений — проработали вопрос и осуществили в установленном порядке действия по передаче здания театру.

Здание на Большой Морской ул., д. 58, лит. А относится к числу вновь выявленных объектов культурного наследия «Дом культуры работников связи (бывшая Немецкая реформатская церковь)» на основании приказа Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры от 20.02.2001 № 15 Перестроено в 1930-е годы. На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2023 № 3981-р оно было передано безвозмездно в собственность города Санкт-Петербурга, а затем на основании Распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 25.01.2024 № 76-рк — на праве оперативного управления СПб ГБУК «Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

В настоящее время требуется в установленном порядке провести необходимые обследования здания на Большой Морской ул., обеспечить соблюдение и исполнение требований, установленных Федеральным законом 2 от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Передача Дома культуры работников связи в оперативное управление «Санктъ-Петербургъ Опера» — это скорейший, оптимальный выход по решению задачи обеспечения театра второй сценой, особенно в период проведения на основной площадке планового капитального ремонта до 2027 года. На 2-м и 3-м этажах здания на Большой Морской ул. расположен вместительный зал — более 300 мест, с галереей и балконом.

Руководству коллектива важно сохранить профессиональную квалификацию солистов, для обеспечения которой не должна прерываться репетиционная работа, а также показ спектаклей и концертов. Здание является наиболее соответствующим специфике театра не только по месторасположению, площади театрального зала, но и по историко-архитектурным, интерьерным компонентам, которые являются отличительной особенностью и неотъемлемой составляющей образа «Санктъ-Петербургъ Опера».

Передача Дома культуры работников связи, осуществленная городом в максимально короткие сроки, позволяет подготовить эту площадку для осуществления репетиционного процесса — ориентировочно к 2025 году. Открытие нового культурного пространства с удобной транспортной доступностью для зрителей станет знаковым культурным событием, как для жителей Санкт-Петербурга, так и для увеличивающегося с каждым годом туристического потока гостей, позволит изменить облик объекта культурного наследия в самом центре Северной столицы, который долгое время не использовался.

Руководство театра готово реализовать постановочный потенциал и сохранить высокое качество исполнения музыкальных произведений труппой в период закрытия основной площадки на капитальный ремонт, в дальнейшем — увеличить количество зрительских мест и расширить показ репертуара.