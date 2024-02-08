Друзьяк, Интонация, Брилев и другие: как прошла презентация книги поэта Дмитрия Кравченко

Презентация книги стихотворений Дмитрия Кравченко «Многогранный 2.0» прошла в столице в Московском доме книги. Это вторая часть самой популярной книги автора, которая включила в себя все стихотворения, написанные в период с 2021 по 2023 год включительно, а также ранние, нигде неизданные работы. Первая книга Дмитрия стала самой продаваемой в жанре современной поэзии в 2023 году.

Магия слов, аромат свежих страниц новой книги, прочтение стихотворений - в такой атмосфере прошла презентация «Многогранного 2.0». Актер Сергей Друзьяк прочитал стихотворения Дмитрия, с легкостью и изяществом, он передал мощь и красоту каждой строки, словно рисуя картину перед глазами слушателей. Арина Максимова под аккомпанемент гитары проникновенно и нежно исполнила песню, в основу которой легли стихотворения из книги.

«Развитие - это научная и математическая история. Рост - это естественная, растительная и звучащая история нашей жизни. И вот чем мне нравится книга Дмитрия, в которую я писал предисловие, так это тем, что в ней прослеживается именно рост. Я горжусь им!» - сказал в своей приветственной речи российский поэт Дмитрий Воденников.

На сегодняшний день Кравченко – один из самых цитируемых поэтов в сети. Тематика произведений простирается от любовной лирики до острой и хлесткой сатиры.

«Слова – это мост между душой и реальным миром каждого человека, а поэт – строитель этого волшебного перехода. Я продвигаю культуру и поэзию среди молодежи, потому что это тоже вайб и эмоции, только еще не все это поняли. Поэзия - это, как честный разговор с самим собой, когда можно выговорить все, что в душе. Как песни, только в стихах! И моя вторая книга посвящается молодежной аудитории, я хочу чтобы каждый прочитал мои стихотворения и понял, что - это как качалка для ума. Не пропускай тренировки - будешь гораздо круче», - говорит Дмитрий Кравченко.

Гостями презентации стали: актер Сергей Друзьяк, певец Владимир Брилев, группа «Интонация», бьюти-блогер Зоя Никифорова, молодая исполнительница Даша Эпова и другие.

Дмитрий Кравченко - блогер, самый продаваемый современный поэт 2023 года, член Союза Российских писателей, член Общественного совета при Министерстве просвещения РФ, автор 7 книг. Аудитория его подписчиков насчитывает более 2 млн человек.