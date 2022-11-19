Телемост, посвященный открытию фестиваля «Музыкальное сердце театра» прошел в Москве и Екатеринбурге

17 ноября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция-телемост, посвященная открытию Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» 2022 и его программе. Телемост прошел одновременно в Москве и Екатеринбурге.

Ежегодный фестиваль «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста России Максима Дунаевского открывается в Екатеринбурге 18 ноября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области.

В Москве участниками телемоста стали генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, который присоединился к беседе онлайн, а также художественный руководитель Московского государственного Театра РОСТА в Царицыно, лауреат премии «Музыкальное сердце театра» 2021 года Нонна Гришаева и продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров. В Екатеринбурге на вопросы журналистов ответили заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, куратор лаборатории в рамках фестиваля, композитор Александр Пантыкин, директор Свердловской государственной детской филармонии Людмила Скосырская и художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера г. Москвы Александр Федоров.

Спикеры рассказали об особенностях и формате проведения мероприятий, составе жюри и номинациях премии, представили подробную программу событий фестиваля, а также отметили необходимость проведения именно такого мероприятия и его новую составляющую — детскую программу.

Роман Карманов подчеркнул значимость фестиваля: «Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» — востребованный в обществе и профессиональной среде проект, его авторам каждый год удается добавить уникальную составляющую в мероприятие, что также необходимо для получения государственной поддержки. Это не только награждение и эмоции на сцене, это огромная подготовительная работа — отбор номинантов, сам фестиваль, образовательная программа, церемония, традиционно проходящая на высоком уровне. То, что проект переезжает из города в город — тоже чрезвычайно важно, каждый раз задействованы новые территории, вовлекаются новые люди, большое культурное событие становится доступно для жителей разных регионов. Безусловно, это большое событие для Свердловской области».

Нонна Гришаева: «Ни для кого ни секрет, что жанр мюзикла и музыкального спектакля – это самый сложный и, на мой взгляд, самый прекрасный жанр. И то, что в этом жанре существует такая премия, которая помогает донести это искусство в разных городах России и помогает поддерживать такие музыкальные проекты, это замечательно. Я 9 лет руковожу детским театром и могу на своем опыте сказать, что именно музыкальные спектакли наиболее интересны для детского восприятия. А мы сейчас в век гаджетомании очень боремся за детское внимание. Именно музыкальные спектакли помогают удержать внимание ребенка, и именно они больше всего востребованы у юных зрителей».

Дмитрий Калантаров поблагодарил за поддержку Президентский фонд культурных инициатив и Министерство культуры РФ и поделился программой фестиваля: «Программа фестиваля, как и в прошлом году представлена тремя большими блоками. В первую очередь это фестиваль номинированных спектаклей, среди которых как лицензионные спектакли, так и поставленные по оригинальному российскому материалу. В шорт-лист попали 12 спектаклей, из них семь спектаклей будут представлены в программе — это Москва, Санкт-Петербург, Орел, Кемерово, Тюмень и Екатеринбург. Помимо этого, мы развиваем направление детского-подросткового театра. У нас появилась номинация «Лучший спектакль для детей и подростков». Так же в рамках фестиваля будут представлены два спектакля, поставленные Театральной студией Светланы Горшковой из Москвы «Юная любовь в пяти театральных измерениях» и «Война глазами детей», в которых играют подростки – сверстники зрителей».

Александр Федоров заметил, что очень важно и правильно начинать знакомство ребенка с театром через музыкальные спектакли, потому что это очень яркое и интересное искусство. Музыка – это самое эмоциональное создание человеческого разума, а ребенок – это живая эмоция, у ребенка нет большого жизненного опыта, поэтому ребенок мгновенно отзывается на музыку.

Сергей Радченко поприветствовал фестиваль на уральской земле: «Завтра в Екатеринбурге начнет биться «Музыкальное сердце театра». Первые участники фестиваля уже в Екатеринбурге. Мне хочется отметить уникальную особенность открывающегося завтра фестиваля. Она именно в его злободневности, остроте и поиске новых смыслов. Особо хочу отметить его лабораторную составляющую, которая определяет будущее музыкального театра нашей страны. И очень важно, что мы знакомим жителей уральского региона с культурой и театральными традициями разных регионов России. Те театры, которые к нам приезжают, привозят свою самобытность, свое видение музыкального театра. Также очень ценно профессиональное общение, знакомство друг с другом, сравнение своего театра с другими театрами. И, конечно, с гордостью хочу представить основную площадку проведения фестиваля – Свердловскую государственную детскую филармонию и Театр мюзикла, где работает молодой коллектив, который с успехом гастролирует по всей стране. Особенно приятно, что именно их спектакль «Сирано де Бержерак» открывает фестиваль».

Людмила Скосырская: «Я бы хотела сказать о профессионализме команды, которая делает этот фестиваль. Я вам очень благодарна за круглый стол, который мы проведем и сможем поговорить о том, что такое юные артисты во взрослом театре. Также я возлагаю огромные надежды на лаборатории и мастер-классы, которые пройдут в рамках фестиваля. И нам очень хочется равняться на лучших, исполнять для детей хорошую музыку и воспитывать хорошего юного зрителя, который будет учить взрослых не сидеть в гаджетах».

Александр Пантыкин отметил значимость фестиваля «Музыкальное сердце театра» с точки зрения общения всех, кто так или иначе связан с музыкальным театром. Все участники предыдущих фестивалей подчеркивали, как важно, что они могут общаться, обмениваться опытом, что могут общаться как молодые, начинающие свой путь актеры, так и выдающиеся мастера музыкального театра. И так важно, что свердловские театральные традиции нашли свое отражение в этом замечательном фестивале. Как куратор лаборатории я могу сказать следующее: работа началась задолго до начала фестиваля, в этом году было подано рекордное количество заявок от либреттистов и композиторов, что говорит о невероятной популярности фестиваля у авторов».

Посмотреть мастер-классы и трансляцию церемонии награждения номинантов каждый желающий может на официальной странице сообщества Национальной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра» ВКонтакте vk.com/musicalheartru .

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