ЗАГЛЯНУТЬ В ИРЛАНДИЮ В ПЕРМИ

V Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября — мировые державы не могут договориться; экономика летит то вверх, то вниз; и несмотря ни на что фестиваль состоится! По сути — героически!

C 2014 раз в два года в первую неделю октября Пермь превращается в Ирландию – именно сюда, в театр «У Моста», приезжают театральные команды со всего мира, чтобы показать друг другу и зрителям свои трактовки удивительных пьес Мартина МакДонаха. За четыре фестиваля это уже 22 страны-участницы и 77 разнообразных версий спектаклей!

Пермь радовали своим творчеством театры из Ирландии, Великобритании, Шотландии, Ирана, Сербии и Черногории, Боснии и Герцеговины, Испании, Македонии, Нидерландов, Венгрии, Румынии, Польши, Чехии, Германии, Австрии, Грузии, Эстонии, Белоруссии, Украины, Молдовы, Казахстана, Азербайджана, Москвы, Санкт-Петербурга.

На юбилейном фестивале организаторы ожидают легендарный МХТ им. А.П. Чехова, Новосибирский театр кукол, Кинешемский драматический театр им. Н Островского, Новокузнецкий драматический театр и оригинальный театр «Кот» из Воронежа. Гостями фестиваля станут театры из Белоруссии и Казахстана.

«У Моста» не скупится

Свои постановки знаменитый театр «У Моста» показывает вне фестивальной программы, но это настоящий подарок для зрителя. Не случайно стартует V МакДонахФест новой постановкой театра «У Моста» — спектаклем Сергея Федотова «Ирландский герой – гордость Запада». Древнеирландская комедия по пьесе ирландского драматурга Джона Синга весьма необычна, но те, кто видел постановки по пьесам Мартина МакДонаха, легко узнают в новых героях хорошо знакомые черты. Ирландский черный юмор, ирландские крепкие напитки и ирландские национальные танцы — все присутствует в этой комедии. И, разумеется, зрителя ждет абсолютно непредсказуемый финал.

Также знатоки уже ждут любимых героев МакДонаха в трактовке «умостовцев». Это «Красавица из Линэна» — спектакль, после которого многие прячут глаза, а кто-то, напротив, пристально смотрит друг на друга — ища в глазах любимого тот свет, что поможет победить тьму в душе. Это «Калека с Инишмана» — он сразу вошёл в плоть и кровь зрителей как лекарство от бездушия и нелюбви, которые стали сегодня до тошноты привычными в искусстве, история про закрытый от большой земли кусочек мира грубоватых людей, которые не стесняются в выражениях, вдруг становится до боли родным, и ты понимаешь, что главное в них – Любовь. Жесткий и ироничный «Безрукий из Спокэна» и, конечно, «Палачи» — драма о живущей внутри каждого темноте.

Очень-очень темная попытка

В программе V юбилейного фестиваля заявлена постановка МХТ им. Чехова по последней пьесе МакДонаха – «Очень-очень-очень темная материя» — первая постановка в России! Постановка создана молодым режиссером Евгением Закировым (он же и автор перевода пьесы) в рамках «Лаборатории режиссерских дебютов» — совместного проекта МХТ и фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства. Жанр спектакля определен как «нереальный замес». Постановка — попытка пожалеть человека, простить человека, пусть даже самого страшного; а также попытка раскаяться вместе со зрителем. Молодые актеры МХТ составили отличный ансамбль, сыграли очень непростой текст и сложнейшую режиссерскую партитуру как по нотам, лихо переключая регистры, переодеваясь и перегримировываясь.

Куклы для людей

Также впервые на V фестивале языком МакДонаха будут говорить куклы. Новосибирский областной театр кукол привезет свою «Королеву красоты из Линейна». Это первый в мире кукольный спектакль по пьесе МакДонаха, который стал открытием новой грани драматургии МакДонаха и уже получил несколько наград на различных фестивалях. Эта «Королева», поставленная в жанре split-драма-фарс разрывает в клочья все милые стереотипы, связанные именно с кукольным театром. Спектакль решён с использованием режиссерского приема «Все играют всех или все играют одного». Такой прием позволяет символически отобразить глубину и содержательность внутреннего мира одного человека и подчеркнуть множественность болезненного сознания героини. Отсюда и жанровое определение – split-драма. Это определение подчеркивает расщепленность сознания главной героини, через которую строится все повествование. В спектакле используются планшетные куклы, а слаженный ансамбль человеческих рук и кукольных образов открывает миры МакДонаха совершенно по-новому.

Островок творческого благоразумия

— Мы видим, насколько сложно сейчас среди вихря политических изменений и проблем сохранять творческое благоразумие. Мы здесь, в Перми, создаем и сохраняем всеми силами островок спокойствия и взаимопроникновения культур, выступая против нарочитой отмены какой бы то ни было из них. Ведь главная культура – это культура чувствования и взаимопонимания, культура быть человеком. Именно театр, а на нашем фестивале – именно театр Мартина МакДонаха и его пронзительные тексты — помогают человеку понять и себя, и другого, и то, как прожить жизнь, не потеряв умения любить. Наш островок ирландских страстей – не только про Ирландию, он о каждом из нас, о том, какие мы люди, как теряем или сохраняем в себе человеческое, — отметил создатель и вдохновитель Фестиваля МакДонаха, художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.

Международный фестиваль Мартина МакДонаха ждет зрителей, экспертов и критиков – это один из немногих фестивалей, где зрители и все желающие могут участвовать в обсуждениях, мастер-классах и встречах с труппами театров. И конечно, традиционно перед фестивалем пройдет Парад рыжих – осень в Перми раз в два года чисто ирландская!

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