Телевидение Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского выйдет в эфир телевидения Абхазии

Проект «Международный музыкальный конкурс-лаборатория Алисы Гицба», который проводится в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Республики Абхазия, подходит к своей кульминации.

5 октября завершился I тур конкурса-лаборатории. Было подано рекордное количество заявок на участие в проекте: около 200 заявок от вокалистов и 24 – от камерных ансамблей. В результате отбора ко второму туру было допущено 111 вокалистов и 59 музыкантов-инструменталистов из 10 стран мира. Ставший за последние три года традиционным, из вокального конкурса в Сухуме он вырос в международный проект. Во втором туре конкурса, который пройдет в Москве в Концертном зале имени И.К. Архиповой, примут участие вокалисты и музыканты из России, Белоруссии, Абхазии, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии.

Откроется II тур конкурса-лаборатории в Малом зале Московской государственной консерватории гала-концертом. Идеальный по акустике, Малый зал всегда славился своими камерными концертами, притягивая многих любителей музыки. Также здесь проводятся классные вечера, различные конкурсы и фестивали, в том числе Конкурс имени П.И. Чайковского славился своей потрясающей акустикой, в любом его уголке было слышно тончайшее пианиссимо. Часто зал предоставляет свою сцену для проведения классных вечеров профессоров МГК, где можно послушать выступления молодых дарований. После реставрации зала в 2015 году были восстановлены исторические интерьеры малого зала и его акустики. Когда начались работы по реставрации потолка и рабочие сняли побелку и обнаружили панно художника Н. Егорьева. В советское время усмотрев в нем религиозный мотив, пано закрыли. После окончания работ Малый зал консерватории стал выглядеть так же, как и в 1898 году, в день открытия. Уникальная акустика, возможность проводить интернет-трансляции по всему миру благодаря Консерватория ТВ в режиме онлайн давно обеспечили этому залу место среди лучших европейских концертных площадок.

В галла-концерте примут участие лауреаты прежних лет и члены экспертного совета лаборатории: Софья Сакания (сопрано, Гран-при), Владислав Бирюков (баритон), Кристина Попова (меццо-сопрано), скрипичный дуэт Иван и Юлия Покровские. Вместе с ними на сцену выйдут члены жюри конкурса: Алиса Гицба, Яна Иванилова, Роман Муравицкий, Басиния Шульман. Ведущая концерта – Лана Габуния. Прямая трансляция гала-концерта пройдет на канале «Консерватория ТВ», а также, впервые в истории, в эфире Абхазской Государственной Телерадиокомпании (АГТРК). «Посольство всегда поддерживает проведение таких конкурсов. Это подтверждает те культурные отношения, которые складываются между Россией и Абхазией, уже братские отношения. Мы прилагаем все усилия в этом направлении», – отметил участник видео-моста посвященного открытию Лаборатории чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации

На следующий день пройдет жеребьевка участников конкурса. И начнется образовательная программа Лаборатории, в которую войдет 10 мастер-классов от экспертов и членов жюри проекта. По мнению представителей музыкального сообщества, конкурс-лаборатория как культурное мероприятие имеет неоспоримую ценность, являясь при этом и образовательным инструментом, востребованным сегодня всеми, кто развивает свой творческий потенциал. Образовательные мероприятия пройдут в Москве и Сухуме. Мастер-классы, подготовленные лабораторией, направлены не только на обучение, но и на обмен социальным, творческим и духовным опытом, который рождает новые совместные творческие продукты. В этом заключается ценность конкурса-лаборатории как формата поликультурного диалога. Присутствовать на мастер-классах в формате онлайн и оффлайн смогут не только участники конкурса, но и все желающие, кто предварительно пройдет регистрацию на сайте. Все дни будет идти онлайн-трансляция на интернет-ресурсах лаборатории.