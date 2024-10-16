«У российского кино большое будущее»: Виталик Мишура оценил «Корешей»

Резидент Like FM пообщался на красной дорожке с создателями новой экшн-комедии.

На светской премьере фильма «Кореша» в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» резидент Like FM появился не случайно. Именно эту радиостанцию слушает главный герой в исполнении Никиты Кологривого, когда мчится в красном кадиллаке.

«Фильм потрясающий, как сказал главный продюсер, его можно просто смотреть и угорать. Смешно, иронично, забавные спецэффекты, все вместе смотрится круто, – оценил Виталик Мишура. – И, между прочим, это часть большой кинофраншизы. Уже вышли сериалы «Зёма», «Макс и Гусь», планируется выход еще одной картины, но раскрывать все секреты не буду».

Новый фильм о похождениях закадычных друзей Макса и Гуся представляли его создатели. На красную дорожку вышли Георгий Дронов, Владимир Карпук, Микита Воронов, Сергей Комаров, Никита Джигурда, режиссер Денис Павлов, генеральный продюсер Дмитрий Щербанов и другие. «В съемочной группе много молодых ребят, которые вот-вот станут звездами. У них горят глаза, много идей, и они воплощают все это на экране. У российского кино большое будущее, ну а Like FM продолжит поддерживать отечественный кинематограф, рассказывать о премьерах, подсказывать, на какие фильмы стоит сходить», – заявил Виталик Мишура.

Никита Кологривый, исполнитель роли Макса и креативный продюсер проекта, не смог присутствовать на премьерном показе, но записал видеообращение. «Хочу пожелать вам захватывающего просмотра, чтобы вы получили максимум позитивных эмоций. Вся команда была сплочена, мы старались, и я думаю, что у нас действительно получилось классное кино!» – сказал он.