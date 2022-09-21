24 сентября 2022 г. на телеканале «Матч ТВ» состоится телевизионная премьера нового мультсериала «Команда МАТЧ» произведенного анимационной компанией «ЯРКО» по заказу «Национального спортивного телеканала». В первый день трансляций с 10:15 зрители увидят пять серий. В первом сезоне к выходу запланировано 26 эпизодов хронометражем по 7 минут каждая.

«Команда МАТЧ» – это яркая спортивная комедия про команду зверей, которым интересны нетипичные для них виды спорта. Их тренер, известный чемпион Лев Борисович, находит новаторские способы вдохновить юных спортсменов на достижение высоких результатов. Любительская команда бьет рекорд за рекордом, что не остается без внимания в спортивном сообществе. Кто же эти таинственные новички, вытеснившие признанных лидеров из турнирных таблиц?

Действие сериала разворачивается в мегаполисе недалекого будущего, который населяют антропоморфные животные. В городе используют только экологически чистый транспорт. Мобильные телефоны, планшеты интернет и социальные сети – неотъемлемая часть быта.

В городе мирно живут самые разные виды животных, но в спорте они разделены на команды. Например, жирафы играют в баскетбол, белые медведи – в хоккей, гепарды занимаются бегом, а ленивцы устраивают усыпляющие всех турниры по снукеру.

В этом мире существует «спортивная сегрегация», сложившееся мнение, что другим животным нет смысла пробовать заниматься «не своим» видом спорта – все равно не смогут достигнуть хороших результатов. С этим давно никто не спорит, жители и не предполагают, что может быть по-другому. Но только не тренер Лев Борисович, который решается собрать команду «МАТЧ».

Основное место действия – Академия спорта, где тренируется команда «МАТЧ». Это современный и невероятно технологичный комплекс, который является оазисом спорта посреди шумного мегаполиса.

Александр Тащин, генеральный продюсер «Матч ТВ»:

– Мы готовы экспериментировать в подходах к формированию нашей сетки вещания – приучать самых молодых зрителей к спорту и спортивным трансляциям, как нам кажется, крайне необходимо. Сделать это через спортивный мультипликационный фильм – проще всего. Мультфильм получился ярким, с интересным сюжетом – думаю, моим детям он тоже придется по вкусу. Зрители смогут увидеть серии «Команды МАТЧ» утром выходного дня, поэтому любители спортивных трансляций могут не волноваться – самый интересный прямоэфирный контент останется на своем месте. Благодарим команду «ЯРКО», с которой мы быстро нашли общий язык и сделали классный проект.

Альбина Мухаметзянова, генеральный директор анимационной компании «ЯРКО»:

– На российском анимационном рынке есть много различных проектов, но тема спорта пока остается свободной нишей для экспериментов. Мы рады, что такое необычное для индустрии сотрудничество состоялось именно с «Матч ТВ». Появился проект, который показывает, каким увлекательным может быть спортивный мир. И если раньше папы или мамы смотрели программы про спорт, которые могут быть для ребенка скучными или сложными для восприятия, то теперь это можно делать всей семьей. Дети обожают мультфильмы, верят любимым персонажам, легко воспринимают новую информацию через анимационный контент. Мы считаем важным донести до зрителя, что развлекаться активно всей семьей – это весело и интересно. Покататься на велосипеде, поиграть в шахматы, сходить на хоккейный матч – всё это сближает, делает отдых разнообразным и дает возможность больше проводить времени с близкими людьми.

Павел Гутковский, исполнительный продюсер анимационного проекта «Команда МАТЧ»:

– На старте разработки проекта перед нами стояла задача создать первый трехмерный анимационный сериал с шерстяными персонажами на базе собственного производства. Это был серьезный вызов, поскольку мы еще не создавали контент такого уровня, при этом весь пайплайн и команду нужно было собирать с нуля. Оглядываясь назад, могу сказать, что результат, который вы увидите на экранах, это большая заслуга всей творческой команды проекта и анимационной студии «ЯРКО» в целом. Нам удалось реализовать все намеченные планы и подготовить к эфиру на сегодняшний день 10 классных спортивных серий. И на этом мы не останавливаемся! Наш проект будет становиться еще динамичнее, красочнее и качественнее. Я надеюсь, что зрители получат много ярких эмоций от просмотра нашего сериала.

Александр Воробьёв, режиссёр-постановщик проекта «Команда МАТЧ»:

– Проект «Команда МАТЧ» призван показать каким увлекательным может быть спорт. Основной мотив сериала – это дети – маленькие люди в большом мире спорта. Спорт в данном случае хорошо работает, так как через сложные ситуации и командную работу, можно учить детей как справляться с любыми сложностями в жизни и не забывать о друзьях и близких.

Среди известных актеров, озвучивающих главных героев сериала, Иван Жарков (Тор), Прохор Чеховский (Марти Макфлай), Василиса Эльдарова (Макс Мейфилд). Также среди актеров – Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга». Она подарила свой голос персонажу-антагонисту по имени Белла. Её героиня – красивая элегантная, но при этом заносчивая, тщеславная дама, которая с пренебрежением относится ко всему, что не укладывается в её картину мира. Это такая высокомерная Круэлла де Виль.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»:

– Для меня это не первый опыт работы в анимации. Совместно с компанией «ЯРКО» мы успешно реализовали детский мультсериал «Спорт Тоша». В процессе работы над ним, у меня родилась идея создать вселенную героев «Матч ТВ», которые будут соответствовать разным архетипам детей: кто-то очень спортивный, кто-то менее, у кого-то амбициозные родители, как у героини, которую я озвучиваю, а кто-то амбициозный сам по себе. Все эти разные типы героев сошлись в этом прекрасном проекте, чтобы популяризировать спорт и доказать каждому ребёнку вне зависимости от способностей, что стать настоящим спортсменом или здоровым спортивным ребенком может каждый. А здоровье в современном мире очень важно.

8 октября зрители телеканала «Матч ТВ» увидят еще 3 новых эпизода сериала «Команда МАТЧ».

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