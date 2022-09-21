В Перми создадут новый спортивный кластер по проекту молодых архитекторов

До 2026 года в микрорайоне Новые Ляды будет построен новый спортивный кластер, разработанный в результате регионального этапа всероссийского архитектурного конкурса «Экосистема Города».

Конкурс «Экосистема Города» проводится Роскультцентром и компанией «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В регионе партнерами проекта выступают Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края и АО «Протон-ПМ».

В течение недели десять молодых архитекторов из Москвы, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Уфы изучали территорию и объекты спортивного кластера и создавали свои концепции. Творческим процессом руководили опытные архитекторы Егор Глебов (лектор модуля Цифровая Культура, магистратура МАРШ, куратор курсов МАРХИ) и Павел Мельник (член президиума Союза архитекторов России, основатель бюро MART Architects).

В первый день работы над проектами заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников встретился с участниками и пожелал им удачи: «Многие из вас мечтают о необычных форматах, выразительных дизайнерских решениях. Мы готовы к таким экспериментам. Хотел бы поблагодарить экспертов, которые будут работать вместе с вами в рамках этого проекта. Задуманное будет реализовано. Желаю всем успехов, плодотворной работы и отличных результатов».

17 сентября состоялась защита проектов двух команд. Работы оценивало экспертное жюри в следующем составе: Юлия Баландина, заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края; Елена Кондратюк, отдел спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Пермского края; Артем Габдрахманов, главный архитектор Пермского края, заместитель министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона; Сергей Толчин, руководитель проекта «Технополис «Новый Звездный»; Виталий Алексеев, специалист по физической культуре и спорту «Дома спорта»; Владислав Новинский, доцент кафедры “Дизайн архитектурной среды” Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, председатель правления городской

общественной организации «Пермская организация Союза архитекторов».

«Какими должны быть места притяжения для молодежи? Этот вопрос сегодня обсуждается очень активно. И данный проект является важным и приоритетным не только для города, но и для всего Пермского края. Концепции, которые предлагают команды, обнадеживают: проект получится таким, каким его хотят видеть не только чиновники, но и жители микрорайона, в числе которых превалирующая часть молодых и активных», — поделилась замминистра по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Баландина.

Победителем хакатона стала команда № 1, в состав которой вошли Ирина Мизгирёва из Нижнего Новгорода (ННГАСУ), Лада Аликина из Перми (Уральский филиал академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова), Алина Казанцева из Перми (Пермский строительный колледж), Екатерина Волкова из Москвы (МАРХИ), Регина Сарварова из Уфы (Уральский государственный архитектурно-художественный университет). Молодые архитекторы представили проект кластера под названием «Посмотри наверх, сделай первый шаг» с домом спорта, многофункциональным залом, зонами для различных видов спорта, бассейном, гостиницей и рекреационными зонами, и даже арт-объектом.

Руководитель проекта «Технополис «Новый Звёздный» Сергей Толчин отметил, что команда-победитель предложила качественную концепцию, которая органично вписывает территории спортивного кластера и школы-интерната в существующую застройку микрорайона Новые Ляды. «Совместными усилиями мы продолжим данную сложную дорогу. Уверен, что мы ее обязательно пройдём. Благодарим всех участников хакатона за неравнодушность к нашему городу и краю!» — поблагодарил Сергей Толчин участников проекта.

«Для нас очень важно, что конкурс «Экосистема Города» состоялся в Перми, одном из ключевых регионов по уровню развития креативного сектора в нашей стране. Уже несколько лет архитектура занимает лидирующее место среди креативных индустрий Пермского края, и данный конкурс направлен на создание площадки для активного и плодотворного диалога между молодыми архитекторами и представителями власти. Мы благодарим Министерство физической культуры и спорта и Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края за оказанную поддержку и сотрудничество», — отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Каждый человек достоин того, чтобы городская среда вокруг него была комфортной и предоставляла разнообразные возможности — защита концепций молодых архитекторов в Перми в рамках проекта «Экосистема Города» оставляет надежду, что развитая и разнообразная инфраструктура для жизни в городе перестает быть столичной привилегией. Мы увидели множество новаторских идей, которых с запасом хватит не на один проект, и если хотя бы часть из них будет реализована, спортивный кластер в Перми может стать образцово-показательным примером для всего края и для других регионов России», — поделилась СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

«В Пермском крае был один из самых мультиформатных за всю историю проекта объект – спортивный кластер. Ключевой задачей проекта стало организовать связь школы олимпийского резерва и спортивного центра через центральные пространства района Новые Ляды, насытить проект рекреационными объектами, а также учесть пожелания местных жителей и прямого заказчика. Мы надеемся, что проект станет передовой спортивной точкой притяжения для Перми», — подчеркнула руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова.

Проект-победитель спортивного комплекса «Комета» в микрорайоне Новые Ляды будет реализован регионом до 2026 года

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