«Теперь это одна из моих любимых обложек!»: Ольга Бузова на большом новогоднем празднике и обложке нового номера Maryway

24 декабря в столичном ТЦ «Европейский» многие посетители, зашедшие на предновогодний шоппинг, оказались участниками большого, красивого и яркого новогоднего праздника, организованного брендом Марии Бабкиной Maryway, куда входят и Академия талантов, и журнал, и телеканал.

Воскресный день стал особо праздничным, когда атриум торгового центра наполнился музыкой от приглашённых артистов, среди которых Terry, Мохито, Lisovskiy, Елена Князева, Breesku&NikaDe и многие другие. В ожидании хедлайнера вечера - Ольги Бузовой, зрители стали свидетелями настоящего музыкального и стильного праздника. В рамках мероприятия прошёл показ одежды бренда Maryway, в котором приняли участие модели из Академии.

Не обошлось и без тёплого и душевно момента добрых дел. Со сцены Мария вручила подарок — синтезатор, девочка Даше, которая страдает от заболевания булёхного эпидермолиса дистрофической формы. Но несмотря на него, Даша мечтает заниматься музыкой, а её талант к этому занятию отмечает и педагог. Теперь у Даши есть возможность ещё брлоще погрузиться в прекрасный мир музыки. И ничто ей не помешает.

Все этажи торгового центра замерли, когда на сцену вышла ОНА! Ольга Бузова не только исполнила свои хиты, но и пригласила на сцену основательницу Maryway Марию Бабкину, поблагодарив её за профессионализм команды во время съёмки обложки и признавшись, что в интервью журнала она была очень откровенна и искренна. Ольга назвала эту обложку Maryway одной из своих самых любимых и очень стильной.

Также 20 счастливчикам повезло стать обладателями нового номера журнала Maryway с автографом Ольги. А всё потому что с Maryway сбываются любые мечты.