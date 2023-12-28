Где на ВДНХ сделать лучшие снежные фотографии

В зимний сезон заснеженная территория Главной выставки страны становится местом притяжения любителей атмосферных фотосессий. Специально для гостей Выставка и фолк-группа «Крапива» разработали тематический маршрут, где точно получатся идеальные зимние кадры. Среди точек — павильон №1 «Центральный», фонтан «Дружба народов», экотропа и другие знаковые локации.

Зимняя фотопрогулка начинается от павильона №1 «Центральный» — одного из самых величественных архитектурных сооружений на ВДНХ. Здание справедливо считают шедевром советской архитектуры, эталоном сталинского ампира. Эффектные кадры можно сделать у белоснежных колонн, а также на фоне трехъярусной торжественной конструкции, которую венчает золоченый шпиль.

Рядом расположен легендарный фонтан «Дружба народов» — один из главных символов ВДНХ. Статуи 16 позолоченных девушек, символизирующие советские республики, концептуально впишутся в оригинальную фотосессию. Если выбрать правильный ракурс, то получится заснять одним кадром и фонтан, и колесо обозрения «Солнце Москвы».

После можно отправиться гулять по Центральной аллее и остановиться возле Музея славянской письменности «Слово» и павильона №59 «Зерно». В зимней атмосфере здания смотрятся очень величественно, что позволяет сделать красивые фотографии на их фоне.

Одна из самых ярких точек фотомаршрута — Центр «Космонавтика и авиация», величественный купол которого виден издалека. Если обойти павильон с обратной стороны, то можно сделать необычные снимки на фоне зимней природы и самого купола.

Рядом расположился павильон №51 «Мясная промышленность» — это двухэтажное белокаменное здание в стиле сталинского ампира. На крыше возвышается скульптура «Боец с быком», сюжет которой отсылает к седьмому подвигу Геракла. Для идеального кадра можно встать возле хвойных деревьев, которые располагаются у входа.

Для полного погружения в атмосферу зимней сказки стоит отправиться на экотропу в зоне Ландшафтного парка «Природа дикая». Высотные мостки поднимут на уровень крон и проведут через заснеженные деревья, позволяя увидеть во всей красе заповедную Шереметьевскую дубраву.

Идеальным местом для завершения маршрута станет новое гастрономическое пространство — «Дом российской кухни». После фотосъемки здесь обязательно стоит попробовать блюда региональной кухни России, собранные со всех уголков страны.