«Территория диско» или Импортозамещение от Александра Клевицкого

21 июня в культурном центре «Меридиан» Академический Большой Концертный оркестр им. Ю.Силантьева под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Александра Клевицкого исполнит самые зажигательные мелодии и песни зарубежной эстрады 70-80-х годов XX века.

Boney M, ABBA, Bee Gees, Ottawan, Eruption, Baccara, The Beatles, Earth, Wind & Fire – увы, услышать эти легендарные группы вживую уже невозможно, а записи, пусть самые лучшие, никогда не смогут даже отдалённо передать бешеный драйв и зашкаливающую энергию, под которые наши родители отрывались когда-то на дискотеках.

Александр Клевицкий и его оркестр выстраивают музыкальный мостик между прошлым и настоящим, возвращая старшему поколению их молодость и давая новому поколению слушателей возможность приобщиться к мировой диско-культуре.

Усидеть на месте под такую музыку будет практически невозможно! Тем более, что суперхиты прозвучат в блистательном исполнении Софьи Онопченко, Дениса Вертунова и трио «Мистерио»! Так что если вы ещё не решили, как провести тёплый (а, возможно, жаркий) летний вечер 21 июня, то приходите в культурный центр «Меридиан» на концерт «Территория диско»!

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