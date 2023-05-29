Еврейский музей и центр толерантности представят документальный фильм «Реки»

31 мая в 19:30 в Еврейском музее и центре толерантности состоится кинопоказ документального фильма «Реки» из серии кинопоказов «Наедине с природой: кинематограф и география».

Реки, текущие сквозь пространство и время, – свидетели рождения и гибели мировых цивилизаций. Испокон веков люди поклоняются рекам, черпают в них жизненные силы, пытаются их укротить, подчиняя своей воле. Индустриальные триумфы сменяются экологическими катастрофами и чудодейственными попытками природы вернуть, утраченный рай на Земле. Так было и так есть. Но за кем останется последнее слово? Этот фильм – эко-послание человечеству, коллекция редчайших кадров из экзотических точек планеты в сопровождении музыки от Баха и Вивальди до Radiohead.

Показ фильма пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Его представит Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук, ведущий передач на радио «Маяк».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.