Еврейский музей и центр толерантности представят документальный фильм «Реки»

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31 мая в 19:30 в Еврейском музее и центре толерантности состоится кинопоказ документального фильма «Реки» из серии кинопоказов «Наедине с природой: кинематограф и география».

реки

реки - фильм

 Реки, текущие сквозь пространство и время, – свидетели рождения и гибели мировых цивилизаций. Испокон веков люди поклоняются рекам, черпают в них жизненные силы, пытаются их укротить, подчиняя своей воле. Индустриальные триумфы сменяются экологическими катастрофами и чудодейственными попытками природы вернуть, утраченный рай на Земле. Так было и так есть. Но за кем останется последнее слово? Этот фильм – эко-послание человечеству, коллекция редчайших кадров из экзотических точек планеты в сопровождении музыки от Баха и Вивальди до Radiohead.

Показ фильма пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Его представит Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук, ведущий передач на радио «Маяк».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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