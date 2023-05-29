Еврейский музей и центр толерантности представят документальный фильм «Реки»

31 мая в 19:30 в Еврейском музее и центре толерантности состоится кинопоказ документального фильма «Реки» из серии кинопоказов «Наедине с природой: кинематограф и география».
Реки, текущие сквозь пространство и время, – свидетели рождения и гибели мировых цивилизаций. Испокон веков люди поклоняются рекам, черпают в них жизненные силы, пытаются их укротить, подчиняя своей воле. Индустриальные триумфы сменяются экологическими катастрофами и чудодейственными попытками природы вернуть, утраченный рай на Земле. Так было и так есть. Но за кем останется последнее слово? Этот фильм – эко-послание человечеству, коллекция редчайших кадров из экзотических точек планеты в сопровождении музыки от Баха и Вивальди до Radiohead.
Показ фильма пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Его представит Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук, ведущий передач на радио «Маяк».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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