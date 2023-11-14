Вышел трейлер одного из самых ожидаемых сериалов года «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова. В главных ролях — сам Константин Богомолов, Александра Ребенок, Юлия Снигирь, Юля Александрова, Василиса Перелыгина.

В жизни Иннокентия Мельникова (или просто Кеши) много женщин. Первая любовь Кеши Лена — теперь его коллега по архитектурному бюро, Кеша не только поддерживает с ней тайную связь, но и доверяет ей все свои секреты. С актрисой Юлей — бывшей женой и мамой своего старшего сына Пети — Кеша периодически спит и еще ведет эротические беседы по телефону. Нынешняя жена Кеши Варя — домохозяйка, озабоченная здоровым образом жизни своей семьи: самого Кеши, их сына Юры и корги Сары. Наконец, за внимание сына борется и его властная мать Анна Ильинична — конечно, недовольная всеми невестками.

На первый взгляд уравновешенная система Кешиных связей с Леной, Юлей и Варей рушится, когда во время командировки в Казань Кеша знакомится с 19-летней девушкой, профессиональной пловчихой Аллой, и перевозит ее в Москву. Женщины Кеши потрясены его выбором и задумываются над планом мести.



«Кеша должен умереть» — это сатирическая история, высмеивающая абсурдные ситуации в семейных отношениях. Каждый герой сериала представляет собой яркий стереотип, точно отражающий странности современной жизни: помешанная на правильном образе жизни женщина, высокомерная коренная москвичка, взбалмошная актриса, девушка, приехавшая покорять Москву, ревнивая свекровь и саркастичный, уставший от всего интеллектуал.



Режиссер сериала и исполнитель главной роли Константин Богомолов — постановщик десятков пьес, многократный номинант и лауреат самой престижной театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель Театра на Малой Бронной. «Кеша должен умереть» — четвертый многосерийный проект Богомолова после первого сезона «Содержанок» (2018), «Безопасных связей» и «Хорошего человека».

Главный продюсер сериала Валерий Тодоровский — номинант на Золотого медведя Берлинского кинофестиваля («Страна глухих»), обладатель премий «Золотой орел» и «Ника». В последние годы Тодоровский активно занимается продюсированием, его кинокомпания «Мармот-фильм» выпустила сериалы-хиты «Оттепель» (2013), «Актрисы» (2023), «Надвое» (2022), а также создала хорошо принятые критиками и фестивалями картины «За нас с вами» (2023) и «Дунай» (2021).

Над сценарием работала писательница и журналистка Анна Козлова. Ее роман «F20», лауреат литературной премии «Национальный бестселлер-2017», вошел в основу одноименного фильма 2022 года. Козлова выступила автором сценария для фильма «Я буду жить», а также сериалов «Медиатор» и «Самка богомола».



В главных ролях: Константин Богомолов, Александра Ребенок, Юлия Снигирь, Юля Александрова, Василиса Перелыгина («Дылда»), Елена Попова и Игорь Верник. Оператор — Александр Симонов («Рай» и «Груз 200»). Производством занималась компания Валерия Тодоровского «Мармот-фильм».