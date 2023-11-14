Международный музыкальный фестиваль им. Валерия Халилова

Фестиваль, носящий имя генерал-лейтенанта, Народного артиста РФ Валерия Халилова, проводится с 2020 года в формате биеннале. Проект реализуется Благотворительным фондом Валерия Халилова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Художественным руководителем фестиваля в 2024 году станет дочь заслуженного музыкального деятеля Мария Халилова.

«Для меня большая честь продолжать деятельность моего отца – популяризировать духовую музыку, которая была для него смыслом жизни, – отметила Мария Халилова. – Валерий Михайлович говорил, что духовая музыка – это не только привычные всем марши и вальсы, духовой оркестр способен исполнять музыку любых жанров».

«В этот раз фестиваль подарит зрителям разнообразную программу: мы расширяем репертуар, вводим новые формы. Одним из ключевых участников станет специально созданный для фестиваля Концертный духовой оркестр имени Валерия Халилова, в состав которого вошли ведущие музыканты и солисты оркестров Москвы и Санкт-Петербурга. Фестиваль традиционно объединит музыкальные коллективы по всей стране, а на гала-концерте в сопровождении духового оркестра выступят известные солисты оперы и балета, артисты эстрады и фигуристы», – рассказала Мария Халилова.

Фото - spasstower.ru