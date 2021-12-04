Тимофей ФАЛДИН: «Твой потенциал может реализоваться куда масштабнее»

О том, как вести бизнес из любой точки мира, почему Tiktok активно развивается нашему порталу рассказал продюсер — Тимофей Фалдин.

– Тимофей, добрый день! Сегодня вы один из самых востребованных диджитал — продюсеров. Но нам известно, что ранее ваша деятельность была связана с IT-технологиями. Почему вы сменили сферу деятельности?

– Сперва я был увлечен IT-проектами, и когда приобретал рекламу у креаторов для своих приложений, все больше и больше меня привлекал рынок Content creators. Вскоре увидев восходящий тренд роста количества креаторов на площадках Instagram, YouTube, Twitch и активного развития новой китайской площадки Douyin, более известной как TikTok, я понял что мне интересна эта сфера и я готов развиваться в ней 5-7 лет чтобы в будущем занять лидирующую позицию.

Основное отличие в сравнении IT и Продюсировании, то что в IT ты капитализируешь бренд, который выражается в увеличении популярности своего веб-сайта или приложения. А в продюсировании, ты капитализируешь человека, а для этого тебе нужно развить потенциал нового восходящего артиста.

– Пандемия каким-то образом отразилась на вашей работе? Удалось ли полностью войти в рабочий режим?

– В нашем случае пандемия сыграла нам лишь на руку и помогла открыть дом блогеров. Идея создать блогерский дом и поселить всех под одной крышей пришла мне тогда, когда в стране был локдаун, все заведения были закрыты и все смотрели Netflix. Пока все были заложниками своих квартир, мы с блогерами, Командой менеджмента и видеопродакшена из 25 человек жили в доме, творили и снимали контент.

Карантин стал для меня неожиданным поворотом, который заставил не выходить из дома и позволил сфокусироваться на развитии нашего медиа проекта и начать глобализировать его.

– Вы как продюсер очень много проводите времени в соцсетях, просматривая различных блогеров. А есть те, за кем вы наблюдаете с удовольствием? Кого-то можете выделить?

– Я стараюсь следить не за блогерами, а за стартапами и компаниями, которые вывели новую технологию в сфере медиа или привлекли инвестиции. Лично я смотрю эту информацию на следующих ресурсах. «Crunchbase», «ProductHunt», «SensorTower». Мне важно изучать крупные корпорации на мировом рынке, которые развивают «create content» — рынок контента от креаторов. Поэтому я мониторю картину в целом, чтобы не упустить важные события и новые вышедшие технологии в этой сфере.

– Тимофей, вы родились в России. Но почему вы приняли решение руководить проектами не из столицы? Не хотите вернуться и снова руководить своими проектами в Москве?

– Развивать бизнес сегодня можно, находясь в любой точке мира: Хоть из Москвы, хоть из Лос-Анджелеса. Развитие бизнеса и твой личностный рост зависит больше от того, какие люди тебя окружают. Общаясь с фаундерами, которые строят стартапы на мировом рынке, ты ловишь инсайды, которые экономят тебе годы. И я стараюсь физически себя окружать людьми которые рассуждают на 1 или 2 категории выше моей.

Твое мышление от этого расширяется, приходит осознание, что это все происходит рядом с тобой.

Когда ты вживую общаешься и перенимаешь опыт у предпринимателей, которые построили большой бизнес и создают ценность для миллионов людей в разных точках мира, у тебя в голове выстраивается понятный, а иногда даже более легкий план. Поэтому не стоит ограничивать себя стенами города, в которым ты много лет жил и привык создавать проекты. Есть другие города и даже страны, где твой потенциал может реализоваться куда масштабнее.

– А о чём вы мечтали в детстве? Чего хотели добиться, когда вырастете?

– С самого раннего детства я очень любил играть в монополию! Когда все делали стандартные сделки что-то вроде: «меняю синюю карточку на 2 желтых», я пытался договориться по другому, что-то вроде синяя на желтую и весь круг, ты не платишь мне ренту, если наступишь. Не всегда помогало, но было весело (смеется). Главный инсайт, который я вынес из этой игры — с людьми можно договориться на более интересные условия для обеих сторон. Также, в школьные годы, я увлекался компьютерной игрой «DOTA 2» и даже хотел собирать команду для участия в турнирах. А о бизнесе я узнал в 11 классе, когда пошел работать. До этого я не понимал, что такое «заниматься бизнесом».

Сегодня, мой бизнес и мои проекты — это не про деньги, это в целом про реализацию себя и своих идей.

– Увлечения в подростковом возрасте поспособствовали вашей дальнейшей карьере?

– Затрудняюсь в ответе, не думаю что это так. Ведь подростковый возраст — это период, которым нужно насладиться и побыть в моменте. Его нужно провести так, чтобы в будущем это напоминало о том, как же прекрасна наша жизнь. Свои юные годы я провел так, что воспоминания о них вызывают у меня только улыбку на лице!

– Сильно ли изменилась ваша жизнь после того, как вы бросили университет? Жалеете ли об этом?

– Я могу выделить несколько моментов, которые кардинально изменили мою жизнь. Например, попытки построения бизнеса за рубежом, или первый прибыльный проект. Уход из университета не был одним из них, мое обучение длилось всего три месяца. Я сразу понял, что учеба не доставляет мне удовольствия. Жалею ли я? Нет. Но не советую другим делать так же. У каждого человека свой путь. Найдите свой.

– А на личную жизнь время остается? У вас сейчас есть девушка? Что для вас главное в отношениях?

– На данный момент у меня нет девушки. Скорее всего я нахожусь не в тех местах, где люди ищут себе вторую половинку. В социальных сетях я не ищу знакомств, на встречах на которые я хожу, вряд ли можно встретить ту самую, разве что того самого программиста или венчурного капиталиста (смеется) . Что для меня главное в отношениях? У меня нет определённых представлений о том, как должны выглядеть идеальные отношения или идеальная девушка. Я уверен, что где-то на земле живет человек, с которым мы созданы друг для друга, имеется в виду идеально подходим по психотипам, с которым я буду счастлив. Мне даже не хочется обсуждать, какие пункты обязательны, а какие нет.

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