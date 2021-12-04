«Творческий человек не может быть ремесленником»: Сергей ЗАЙЦЕВ — о начале карьеры, свадебных трендах и семье

Сергей Зайцев @zaycevevent – профессиональный телеведущий каналов Россия 1 и Россия 24, а также ведущий корпоративов, премий, свадеб и многих светских мероприятий. Сергей в профессии уже более 10 лет и успел зарекомендовать себя, как одного из лучших на рынке, попасть в топ ведущих по версии top.gorko.ru и стать резидентом TOPSHOWMEN «Лучшие ведущие Москвы». В новом интервью артист рассказал о тяжелом детстве, первых шагах в карьере, новых свадебных трендах и своей семье.

– Как прошло ваше детство? Как оно повлияло на вас, как на человека с творческой профессией? Вы с детства не хотели работать в офисе?

– Я вырос без отца в небольшом поселке Клетня, Брянской области. Мама работала няней в детском саду. Она очень старалась , чтобы у нас с сестрой (она старше меня на 9 лет), все было хорошо. Однако зарплата в 4300 рублей в месяц не могла позволить нам жить так, как живут другие. А когда у человека недостаточно материальных благ, он сделает все, чтобы их добыть. Вот и крутился, как мог. Работа в офисе –– рамки. Я не хотел так работать, я видел, как моя мама, трудится в подобных рамках.

– Вспомните, какой момент из детства вас характеризует лучше всего?

– Яркий момент из детства, когда я заработал первые деньги случился в 2007 году. У всех только стала появляться «аська». В то время мама взяла в кредит Motorola L7, красный, с флешкой и Bluetooth. Он был взят в кредит под бешеный процент. Я его очень хотел и тогда не думал, что кредит может доставить нашей семье дискомфорт. Если коротко, мне «аську» настроил старший товарищ, который на тот момент уже работал в салоне сотовой связи и филигранно вручную настраивал интернет. Я узнал, как это делается, чтобы, если настройки собьются, я мог без труда все сделать, а мои одноклассники этого не знали. Я настроил одному, второму, третьему бесплатно и пошли очереди на переменах и уроках. Я открыл свой первый бизнес: 30 рублей за настройку 1 телефона. С октября к летним каникулам я заработал на ноутбук.

– Как помогли ли вам родители в становлении тем человеком, которым вы являетесь сейчас? Какие черты характера вы взяли от них и гордитесь ими?

– Мама мне всегда говорила: «Будь порядочным, не бери лишнее. Все, что есть у нас, пусть и мало –– наше, честным трудом». Я это запомнил, как пример того, на что нужно опираться с одним «но» — лишним в нашем мире ничего не бывает, бывает то, что ты не успел заработать и то, чего не успел достичь. Почти все мои друзья были старше меня на несколько лет, потому что я хотел тянуться к ним и доказать себе и маме, что стереотипы нужно рушить, и человек способен достичь всего, чего захочет.

– Когда вы поняли, что хотите работать в этой области? Каким было вообще первое мероприятие? Какой момент вы запомнили на всю жизнь? Какие ошибки совершали? Почему?

– Никак не понял. 1 сентября, когда я поступил в университет, меня заметили. Рост 190, кремовый костюм и кожаные туфли «под крокодила» — сложно, не заметить. Поставили первым нести табличку факультета в колонне из 400 человек. Мне понравилось, что на меня обращают внимание, и я пошел участвовать в самодеятельности университета. Потом стал аниматором — это я запомню на всю жизнь! Пират Джек Воробей, у которого есть шарики, 12 кричащих детей и обаяние 17-летнего первокурсника. Все, как в тумане, помню вынес торт и мама Арины (именинница), сказала: «Это был наш лучший праздник!».

– Продолжите. Для того, чтобы стать лучшим ведущим…

– Надо не считать себя лучшим ведущим. Корону оставьте Елизавете II, а себе возьмите хороший костюм и желание дарить людям улыбки.

– Какое мероприятие вы можете для себя назвать самым лучшим, а какое худшим? Почему? Как организаторы и виновники торжества могут повлиять на само мероприятие?

– Лучшим — то, где работаю, худшим — где я ремесленник и думаю только о том, как денег заработать. Стараюсь всегда это пресекать, потому что творческий человек не может быть ремесленником, даже когда мероприятий много. Вайб — основа всего при ведении в совокупности с опытом и заложенных природой данных. Так, веду мероприятия более 11 лет. Организаторы и виновники торжества всегда влияют: пожелания, их опыт и неудачные ситуации заставляют их быть иногда слишком активными, хотя, считаю, что в это деле нужно доверять тому, кого пригласили вести событие.

– Случалось ли на вашем опыте, что невеста или жених убегали со свадьбы?

– В 2017 году жених на свадьбе, поспорив с другом выпил бутылку водки за один подход и ушел со свадьбы. Вышел на связь через два дня, в другом городе, когда был в компании друзей. В этот вечер я был психологом, не ведущим, который откладывал неизбежное, пытаясь превратить свадьбу в Новый год, где все ждут Деда Мороза и понимают, что он не придет, ведь он — взрослый человек.

– Как вы думаете, в чем ваш секрет успеха? Поделитесь своими лайфхаками по работе. От каких ошибок вы убережете своих последователей?

– Секрет успеха — в отсутствии желаемых результатов. Стараюсь, как только достигну какого-то рубежа, сразу идти к новому, не успев насладиться вкусом победы. Творческий голод и большие финансовые аппетиты — залог прогресса.

Главные ошибки, от которых уберегу своих последователей:

Если вы чего-то достигли, примите как данное и двигайтесь дальше. Не верю в промежуточный успех, верю в постоянный рост.

Не нужно распыляться, но и сильно нишеваться тоже не стоит: если вы ведущий мероприятий, запустите шоу на YouTube, снимайте TikTok, ведите на ТВ — ваш голос и харизма способны куда больше дать, нежели только ведение мероприятий.

Развитие — творческое долголетие. Простое правило: на каждый заработанный миллион, должны приходиться 15-20 процентов вложенных средств в себя, свое обучение, одежду и жилье.

Все зависит от нас самих, ничего в мире нет такого, что неподвластно было нам — моя мантра.

Вы лучше, чем думают окружающие. Важно каждый день доказывать себе не просто стоя у зеркала, а совершая поступки и запуская успешные проекты.

– Как вы организовываете свой день или неделю? Часто ли случаются непредвиденные обстоятельства, которые заставляют вас менять планы?

– Приложение AGENDA: расписываю четко день, за исключением 3-5 часов, оставляя их на спонтанности, которые и делают жизнь творческого человека интереснее. Часто возникают форс-мажоры, которым я благодарен, ведь из-за них я понимаю, что нет неразрешимых ситуаций.

– Как опыт в работе помог (и помог ли) в личной жизни? О какой свадьбе вы сами мечтали? Почему? Кто был вашим идеальным ведущим? Доверили ли вы организацию своей девушке? Как прошла церемония?

– Опыт помог обаять мою будущую жену: сладкие слова, подкрепленные реальными чувствами, помогли мне понять, что она это ценит, а значит ценит меня. Мечтал о свадьбе, на которой я буду счастлив, так и случилось 31 июля 2015 года.

Идеальный ведущий — это тот, который не ждет, когда будет торт, а тот, который делает вайб и настроение пары. Организацией нашей свадьбы практически полностью занималась жена, в это время я организовывал свадьбы другим и зарабатывал нам на ипотеку, которую в итоге не взяли, потому что я увлекся и заработал на квартиру за наличные.

– Как вы боретесь со страхом конкуренции? Как оставаться лучшим в своей области?

– Никак не борюсь. Нет плохих ведущих, есть те, кто постоянно борется с другими, хотя он не на ринге. Не слежу за ними, слежу за собой и борюсь с собой вчерашним.

– Сильно ли работа мешает личной жизни? Удаётся ли выделить на неё время и провести его только вдвоём? Как относится к вашей работе жена? Не ревнует ли она к невестам?

– Никак не мешает, если рядом с тобой твой человек, а не потребитель. Ходим в кино, смотрим сериалы, есть любимый сын, при загруженности 15-17 дней в месяц.

Жена не ревнует, ведь она самая лучшая для меня.

– Как вы справляетесь с выгоранием. После череды мероприятий может произойти кризис от количества эмоций. Как вы восполняете энергию? Что вас вдохновляет?

– Постоянно пробую что-то новое и загоняю себя в сложные ситуации, выходя из зоны комфорта. Не прописываю себе готовый текст на свадьбу и шутки тоже не пишу. Импровизация и легкий стресс — самое лучшее лекарство от выгорания. Вдохновляют перспективы и отзывы клиентов.

– Помимо работы, есть ли у вас какие-то увлечения, хобби? В каких ещё областях вы считаете себя профессионалом? Почему?

– Волейбол, прогулки в парках и психология. Считаю, что могу у людей развивать навыки оратора не по книжке, ведь я биолог по образованию, а веду мероприятия. Почему учитель или бухгалтер по образованию не может стать оратором и покорять своим обаянием тысячи сердец? Все реально, знаю как.

– Как вы относитесь к русским трендам в свадьбе? Получится ли нам наконец уйти от конкурсов с бутылочкой и т.д. Какие свадебные тренды популярны в России? Получится европеизировать их, добавить изыска?

– Конкурсов с бутылочкой давно нет, ушли. Вообще сейчас тренд на ведение без конкурсов. Это сложно, ведь тут нужно не отрабатывать, а быть другом, который круто говорит в микрофон и чувствует, чего людям не хватает, а не прячется за картинкой на экране.

– У вас подрастает сын Матвей. Кем мечтает стать мальчик? Он уже хочет пойти по стопам отца? Какие ценности вы передали ему? Случалось ли, чтобы мальчик присутствовал на церемонии, где вы ведущий? Понравилось ли ему?

– Сыну 2 года 8 месяцев. Он пока мечтает, что папа и мама будут всегда рядом, а мы с Юлей стараемся воплощать его мечты. Основная ценность — семья и забота друг о друге. Хочу дать ему возможности и свободу выбора, верю, что он пойдет в нужном направлении.

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