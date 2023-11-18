Тимур Батрутдинов: «Мне неудобно перед Букиными за своего персонажа»

Телеканал ТНТ продолжает раскрывать подробности грядущего сериала «Букины», производством которого занимается продакшн братьев Андреасян. К актёрскому составу проекта присоединился комик, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, который не так давно уже появлялся в двух свежих премьерах ТНТ: «Бедный олигарх» и «Мендельсон», где сыграл колоритных антагонистов. В «Букиных» Батрутдинову тоже досталась роль отрицательного героя.

«С тех пор, как режиссер Гарик Петросян предложил мне роль отрицательного героя в сериале «Мендельсон», у меня началась череда ролей антагонистов и всячески неприятных типов! Букины не стали исключением, я самый отрицательный персонаж. Мне, Тимуру Батрутдинову, неудобно перед Букиными за своего персонажа. Я гадёныш с гаденьким лицом. Ну, не я, а мой персонаж. Я хороший!», – признаётся Батрутдинов.

Батрутдинов уже появлялся во вселенной Букиных много лет назад: комик сыграл роль байкера – друга Светы. Герой комика из «Букиных» не будет никак связан с этим персонажем. По словам Батрутдинова, за 15 лет сильно изменился не только он сам, но и Букины.

«Букины выросли вместе, простите за тавтологию, с поколением, которое на них выросло. Это уже не тот ситком, который мы помним! Геометрия кадра изменилась, главные герои стали с выпуклыми характерами. Букины – это главные телевизионные родственники практически каждой семьи в нашей огромной стране. Это и есть критерий хорошего перезапуска – народная любовь к каждому из семьи Букиных. Или говоря современным языком – мемность. А планку сохранять рано, она еще впереди!», – уверен Батрутдинов.

Напомним, что в центре сюжета сериала «Букины» – супруги Гена и Даша, которые наконец-то отправили детей во взрослую жизнь и решили пожить в своё удовольствие. Однако романтическую идиллию нарушают Рома и Света, внезапно решившие нагрянуть к родителям вместе со своими семьями, да ещё и с детьми. И всё бы ничего, но новые соседи Букиных не желают жить рядом с этим балаганом. Если раньше Букины сводили с ума всю округу вчетвером, то теперь их будет гораздо больше, а значит, и градус сумасшествия будет зашкаливать.