В Кисловодске начались съемки исторической мелодрамы «Княжна милосердия», производством которой занимается продюсерский центр «Браво». Главные роли в картине исполняют: Денис Нурулин, Софья Присс, Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Айсун Гювен (Aysun Güven), Эдип Зейдан (Edip Zeydan), Толга Менди (Tolga Mendi) и другие. Режиссером выступает Леонид Белозорович. Премьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

1878 год. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Денис Нурулин), который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья (Софья Присс), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.

Съемки балканских сцен пройдут в окрестностях Кисловодска и Пятигорска. А уже в начале следующего года группа переместится сначала в Стамбул, а затем и в колоритную деревню Адатепе, где, по сюжету, живут турецкие герои сериала. Завершатся съемки в Санкт-Петербурге.

Компанию российским актерам на съемочной площадке составят турецкие коллеги. В мелодраме примут участие звезда сериалов «Клятва» и «Моя дорогая мама» Айсун Гювен, исполнитель одной из главных ролей в турецком хите «Моя левая половинка» Толга Менди и другие.

«В первую очередь, наш сериал о любви. Каждый из нас испытывает это чувство по-своему, и рассказать о нем довольно сложно, чтобы все его приняли именно так, как мы его видим и ощущаем. Это личный опыт каждого человека. Но если в общих чертах, эта картина – о печали, страданиях, жертвенности и, конечно, верности. Наша главная героиня Софья – не раба любви, а воин. Она верит, что может спасти своего любимого, и борется за его спасение. История пары, временно разлученной войной, становится поводом для размышления о сущности природы человека. Смешение исторического фона, личной драмы и человеческой стойкости делает этот сериал захватывающим для современного зрителя», – говорит режиссёр Леонид Белозорович.

Фото – телеканал «Россия»