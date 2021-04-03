Новый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдёт в Музее Москвы

Пока­зы ново­го сезо­на Mercedes-Benz Fashion Week Russia прой­дут в Музее Моск­вы с 20 по 24 апре­ля 2021 года. Поми­мо основ­ной про­грам­мы в Москве, пока­зы так­же прой­дут в Каза­ни, Ниж­нем Нов­го­ро­де, Санкт-Петер­бур­ге и Сочи. В еди­ном рас­пи­са­нии MBFW Russia прой­дут пря­мые транс­ля­ции пока­зов дизай­не­ров из Ита­лии, Испа­нии, Фран­ции и дру­гих стран мира.

Более 50 дизай­не­ров при­мут уча­стие в MBFW Russia. Новые кол­лек­ции пред­ста­вят: /SELFÉTUDE, N.LEGENDA, NASTYA NEKRASOVA, ÓNOMA, SERGEY SYSOEV, Yana Besfamilnaya, ELENA SOUPROUN, HARD BY HSE ART AND DESIGN SCHOOL, JULIA DALAKIAN, ALENA NEGA, Lena Karnauhova, Mercedes del Alba, Инсти­тут биз­не­са и дизай­на и дру­гие. Так­же впер­вые в рас­пи­са­нии MBFW Russia Mercedes-Benz пред­ста­вит Emma Bruschi — дизай­не­ра, отме­чен­но­го Mercedes-Benz и Fashion Open Studio за луч­шие eco-sustainable-прак­ти­ки на Меж­ду­на­род­ном фести­ва­ле в Йере. 6 апре­ля ста­нут извест­ны име­на дизай­не­ров, полу­чив­ших гран­ты на уча­стие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Вир­ту­аль­ной пло­щад­кой меро­при­я­тия ста­нет уни­каль­ная digital-плат­фор­ма с эле­мен­та­ми гей­ми­фи­ка­ции, экс­клю­зив­ны­ми мате­ри­а­ла­ми от дизай­не­ров, кон­тен­том и инсай­та­ми от экс­пер­тов инду­стрии. Циф­ро­вая плат­фор­ма Неде­ли моды поз­во­лит не толь­ко смот­реть пря­мую транс­ля­цию MBFW Russia из любой точ­ки мира, но и погру­зить­ся в атмо­сфе­ру меро­при­я­тия с помо­щью интер­ак­тив­ных онлайн-функ­ций. Заре­ги­стри­ро­вать­ся на digital-плат­фор­ме https://mbfwrussia.ru/ мож­но уже сей­час, доступ ко всем функ­ци­ям откро­ет­ся 20 апреля.

Рос­сий­ские дизай­не­ры, кото­рые не смо­гут посе­тить сто­ли­цу для про­ве­де­ния пока­за, про­де­мон­стри­ру­ют кол­лек­ции на поди­у­мах в дилер­ских цен­трах Mercedes-Benz в раз­ных горо­дах Рос­сии. Неко­то­рые дизай­не­ры-участ­ни­ки MBFW Russia пред­ста­вят новые кол­лек­ции в дилер­ских цен­трах в Москве.

«2020 год стал кри­зис­ным для всей инду­стрии, в том чис­ле для рос­сий­ских дизай­не­ров. Для коман­ды Неде­ли моды это было вызо­вом – мы не толь­ко про­ве­ли осе­нью 2020-го MBFW Russia в фор­ма­те phygital, но и в пол­ной мере вос­поль­зо­ва­лись момен­том для раз­ви­тия про­ек­та и под­держ­ки дизай­не­ров в интер­не­те. А в этом году мы сосре­до­то­чи­ли силы на запус­ке мас­штаб­ной транс­фор­ма­ции Неде­ли моды. MBFW Russia начи­на­ет пере­ход к замкну­то­му про­из­вод­ствен­но­му цик­лу – этич­ная мода ста­но­вит­ся в цен­тре вни­ма­ния. Поми­мо это­го, мы рас­ши­ря­ем при­сут­ствие в digital-про­стран­стве, и это тоже часть кон­цеп­ции устой­чи­во­го раз­ви­тия инду­стрии (sustainability)», — Алек­сандр Шум­ский, пре­зи­дент Наци­о­наль­ной пала­ты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia, соучре­ди­тель Фон­да моды.

В новом сезоне тра­ди­ци­он­ный сим­вол Неде­ли моды, инфан­ту, раз­ра­ба­ты­вал худож­ник Kirilll Zukclub (Well Known Artist). Диджи­та­ли­за­ция, этич­ная мода, инклю­зив­ность и раз­но­об­ра­зие – прин­ци­пы MBFW Russia, кото­рые вдох­но­ви­ли худож­ни­ка на созда­ние digital-обра­за Неде­ли моды. Инфан­та оста­ет­ся совре­мен­ной и в то же вре­мя вопло­ща­ет тренд на носталь­гию по про­шло­му: пла­тье инфан­ты соче­та­ет эле­мен­ты граф­фи­ти и ста­рых интер­фей­сов про­грамм по гра­фи­че­ско­му дизайну.

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