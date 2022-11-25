Зимняя сказка – предновогодний сюрприз в Кремле

14 декабря гостей Государственного Кремлёвского Дворца ждет предновогодний сюрприз: музыкально-литературный вечер «Зимняя сказка». Невероятной красоты музыка в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» (художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Сергей Кондрашев) обещает унести слушателей в царство искрящихся снегов и настоящих рождественских чудес, подарив особенное, неповторимое настроение в преддверии праздничных новогодних дней.

Программа вечера говорит сама за себя: «Метель» Г.Свиридова, отрывки из опер «Снегурочка» и «Ночь перед Рождеством» Н.Римского-Корсакова и, конечно же, давно ставшая знаковой зимняя музыка П.Чайковского: фрагменты из балета «Щелкунчик» и фортепианного цикла «Времена года» (в оркестровке А.Гаука): «На тройке» (ноябрь), «Святки» (декабрь), «У камелька» (январь), «Масленица» (февраль). Прозвучат также фрагменты из симфоний Петра Ильича Чайковского - №1 «Зимние грёзы» (кстати, это первое симфоническое произведение, написанное великим композитором) и №6 «Патетическая».

Что же касается литературной составляющей программы, то гости ГКД получат возможность насладиться удивительной, почти мистической историей: «Метель» из цикла А.С. Пушкина «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» прозвучит в исполнении народного артиста России Бориса Щербакова.

Русская зима – не просто время года. Это особое состояние души, когда каждый, независимо от возраста, втайне надеется на встречу с чудесным. И именно настоящее, большое искусство способно нам её подарить. На этот раз – в Государственном Кремлёвском Дворце.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.